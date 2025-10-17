Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан провело масштабную ревизию угольных предприятий по поручению Президента. Результатами проверок поделился вице-министр по чрезвычайным ситуациям на площадке СЦК, передаёт BAQ.KZ.

МЧС РК усилило надзор за промышленной безопасностью. Как сообщили в ведомстве, проверки выявили более 2 тысяч нарушений, а деятельность свыше 60 объектов была приостановлена.

"С 2026 года вступит в силу новая система контроля за промышленной безопасностью, предусматривающая проведение проверок всех опасных производственных объектов с уведомлением за один рабочий день", — отметил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев.

Кроме того, в министерстве продолжается совершенствование системы государственного материального резерва. Его учёт и пополнение теперь выстраиваются с учётом потребностей регионов, что позволит оперативно поддерживать население при любых чрезвычайных ситуациях — от паводков до техногенных аварий.

Помимо прочего, в этом году впервые морским отрядом организованы республиканские учения на Каспийском море по ликвидации

последствий разлива нефти. Это подразделение играет ключевую роль в обеспечении безопасности на акваториях страны.