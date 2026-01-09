МЧС взрывает снежные лавины в двух регионах Казахстана
Чтобы обеспечить безопасность населения, туристов, гостей и отдыхающих в горах Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях МЧС Казахстана проведены превентивные работы по принудительному спуску снежных лавин, спущено 3516 м³ снежной массы, передает BAQ.KZ.
- В горных районах страны в связи с фактическим снегонакоплением возможен самопроизвольный сход отдельных снежных лавин. В этой связи выход на крутые заснеженные склоны не рекомендуется из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.
Специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС осуществляют постоянный и непрерывный мониторинг лавиноопасных территорий. На сегодняшний день по республике проведено 163 наземных обследования. В зонах возможного схода лавин установлено 108 предупреждающих знаков. Кроме того, распространено 944 предупреждающих сообщения "Осторожно, лавина!", 3754 информационных брошюры, а также агитационно-информационные материалы "Осторожно, лавина!" и "Осторожно, ледоход!", - сообщили в МЧС Казахстана.
Перед походом в горы казахстанцам рекомендуют ознакомиться с метеорологическими прогнозами, заранее спланировать маршруты передвижения, отказаться от походов и катания на неподготовленных участках, передвигаться исключительно по маркированным тропам, а также максимально изучить информацию о районах, подверженных лавинной опасности, и по возможности избегать опасных склонов.
При объявлении предупреждения о лавинной опасности рекомендуется воздержаться от прогулок в горах.
- В случае резкого ухудшения лавинной обстановки и объявления штормового предупреждения на основании данных РГП "Казгидромет" совместно с департаментами по чрезвычайным ситуациям и органами внутренних дел устанавливаются контрольно-пропускные пункты для ограничения доступа населения и транспортных средств в лавиноопасные зоны, - отметили в МЧС РК.
