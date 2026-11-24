Перебои с поставками через Ормузский пролив стали самым сильным ударом по энергоснабжению за всю историю. Он оказался масштабнее нефтяных кризисов 1970-х годов, и в ноябре кризис все еще не закончился. Такой вывод сделало Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежегодном докладе World Energy Outlook 2026.

С начала кризиса рынок недополучил из стран Персидского залива 2,8 млрд баррелей нефти и 60 млрд кубометров газа. Сильнее всего ударило по дизельному топливу, его цена поднималась до рекордных 200 с лишним долларов за баррель.

По данным агентства, больше 4 млрд человек живут в странах, которые получают через Ормузский пролив больше 30% нефти. До кризиса около 80% нефти и почти 90% сжиженного газа, которые шли через пролив, отправлялись в Азию.

«Энергетическая система проявила значительную устойчивость, но поглощать удар все чаще приходится потребителям и высоким ценам, по мере того как другие резервы исчерпываются», – говорится в докладе.

Траты стран на импорт нефти и газа в 2026 году, по оценке МЭА, вырастут до 1,6 трлн долларов. Это на 25% больше, чем в 2025 году, хотя спрос снизился.

Солнце обогнало всех

На фоне кризиса агентство отмечает быстрый рост чистой энергетики. В 2025 году солнечные электростанции впервые дали самый большой прирост выработки электричества на планете и больше любого другого источника обеспечили рост спроса на энергию в целом. Прирост составил 600 тераватт-часов, это третий результат в истории для любого источника энергии за один год.

Сейчас на возобновляемые источники приходится 33% выработки электроэнергии на планете. К 2035 году, по двум основным сценариям МЭА, их доля вырастет до 45–50%.

Агентство ждет и возвращения атомной энергетики. К середине года в разных странах строили почти 90 гигаватт новых атомных мощностей, это максимум больше чем за 35 лет. Планы по развитию атомной энергетики сейчас есть у более чем 50 стран. Казахстан среди них, в бюджете на 2027 год уже заложены деньги на изыскательские работы по проекту АЭС «Балхаш».

Спрос на нефть выйдет на плато

По сценарию, который учитывает заявленную политику стран, глобальный спрос на нефть к 2030 году остановится примерно на уровне 103 млн баррелей в сутки, а затем начнет медленно снижаться. Спрос на газ будет расти до середины 2030-х годов, а потом выйдет на плато.

По сценарию сохранения текущей политики, добыча нефти в странах Каспийского региона, куда входит и Казахстан, останется стабильной на уровне около 3 млн баррелей в сутки вплоть до 2050 года. По тому же сценарию Россия немного нарастит поставки газа в регион, значительная часть этих объемов пойдет в Казахстан и Узбекистан, где растет внутренний спрос.

Что будет с ценами

Когда кризис закончится, на рынке нефти и газа может наступить период низких цен, считают в МЭА. Многие страны наращивают добычу, а спрос может снизиться из-за перемен в энергетике, которые запустил кризис.

При этом агентство предупреждает, что энергетические рынки развиваются циклами и высокие цены, скорее всего, вернутся, особенно в условиях геополитической напряженности.