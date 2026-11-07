Мебельный офис загорелся в городе Конаев
Спасатели МЧС вынесли газовый баллон из зоны пожара.
7 Ноября 2026, 22:32
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7 Ноября 2026, 22:327 Ноября 2026, 22:32
206Фото: Скриншот видео
Сегодня в городе Конаев Алматинской области на территории дачного участка произошло возгорание дачного дома и расположенного рядом мебельного офиса.
Тушение пожара осложнялось искрением и электрическими разрядами, создававшими дополнительную опасность для личного состава.
Несмотря на сложные условия, подразделения МЧС приступили к ликвидации возгорания. В ходе тушения спасатели вынесли из зоны горения газовый баллон, предотвратив возможную угрозу его взрыва.
Пожар ликвидирован на общей площади 177 кв. м. Пострадавших нет.
МЧС напоминает: соблюдайте требования пожарной безопасности, следите за исправностью электропроводки и правилами хранения газовых баллонов.
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