Мебельный офис загорелся в городе Конаев

Сегодня в городе Конаев Алматинской области на территории дачного участка произошло возгорание дачного дома и расположенного рядом мебельного офиса.

Тушение пожара осложнялось искрением и электрическими разрядами, создававшими дополнительную опасность для личного состава.

Несмотря на сложные условия, подразделения МЧС приступили к ликвидации возгорания. В ходе тушения спасатели вынесли из зоны горения газовый баллон, предотвратив возможную угрозу его взрыва.

Пожар ликвидирован на общей площади 177 кв. м. Пострадавших нет.

МЧС напоминает: соблюдайте требования пожарной безопасности, следите за исправностью электропроводки и правилами хранения газовых баллонов.