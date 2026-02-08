Мебельный цех сгорел в селе Иргели Алматинской области
Сегодня, 13:39
Огнеборцы МЧС ночью потушили пожар в одноэтажном мебельном цехе в селе Иргели, Карасайского района Алматинской области, передаёт BAQ.KZ.
Незамедлительно были поданы пожарные стволы, принимались все меры для полной ликвидации пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды.
Благодаря оперативным действиям пожарных снята угроза распространения огня на близрасположенные здания. Спасатели работали по повышенному рангу. Информация о пострадавших на 112 не поступала.
