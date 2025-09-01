Мечты первоклашек: кем хотят стать казахстанские школьники в будущем
В новом учебном году за парты в Казахстане сядут более 360 тысяч первоклассников.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство просвещения сообщает, что в общей сложности в стране будет обучаться около 4,1 миллиона школьников в более чем 8 тысячах школ.
В Алматы и Астане открываются новые школы, построенные в рамках проекта "Келешек мектептері". В Алматы, например, в этом году откроются 12 новых школ, оснащённых современным оборудованием и инновационными образовательными методиками.
Корреспондент BAQ.KZ пообщалась с первоклассниками одной из алматинских школ и узнала, кем они мечтают стать, когда вырастут:
"Я хочу быть врачом и лечить маму, если она заболеет", — делится 7-летняя Айша.
"Я стану полицейским, чтобы защищать всех", — уверенно говорит Арсен.
"Я мечтаю быть учительницей, как моя мама", — улыбается Амина.
"А я хочу стать космонавтом и увидеть Землю сверху", — добавляет Ержан.
"Я пойду в школу, чтобы научиться читать сказки сама", — рассказывает Аружан.
Детские мечты кажутся простыми, но именно они отражают чистоту и веру в будущее. Сегодняшние первоклассники — это будущие врачи, учителя, инженеры и исследователи, которым предстоит строить Казахстан завтрашнего дня.
Самое читаемое
- "Парень со двора": как вратарь из Атырау покорил Европу и стал героем Казахстана
- Урожай-2025: костанайские аграрии обеспокоены непогодой и низкими ценами
- "Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
- Личный приём и переговоры на казахском: Си Цзиньпин проявил особое уважение к Токаеву
- Под Шымкентом археологи нашли уникальные артефакты бронзового века