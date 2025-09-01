  • 1 Сентября, 15:05

Мечты первоклашек: кем хотят стать казахстанские школьники в будущем

В новом учебном году за парты в Казахстане сядут более 360 тысяч первоклассников.

Фото: BAQ.KZ

Министерство просвещения сообщает, что в общей сложности в стране будет обучаться около 4,1 миллиона школьников в более чем 8 тысячах школ.

В Алматы и Астане открываются новые школы, построенные в рамках проекта "Келешек мектептері". В Алматы, например, в этом году откроются 12 новых школ, оснащённых современным оборудованием и инновационными образовательными методиками.

Корреспондент BAQ.KZ пообщалась с первоклассниками одной из алматинских школ и узнала, кем они мечтают стать, когда вырастут:

"Я хочу быть врачом и лечить маму, если она заболеет", — делится 7-летняя Айша.

"Я стану полицейским, чтобы защищать всех", — уверенно говорит Арсен.

"Я мечтаю быть учительницей, как моя мама", — улыбается Амина.

"А я хочу стать космонавтом и увидеть Землю сверху", — добавляет Ержан.

"Я пойду в школу, чтобы научиться читать сказки сама", — рассказывает Аружан.

Детские мечты кажутся простыми, но именно они отражают чистоту и веру в будущее. Сегодняшние первоклассники — это будущие врачи, учителя, инженеры и исследователи, которым предстоит строить Казахстан завтрашнего дня.

