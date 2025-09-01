Министерство просвещения сообщает, что в общей сложности в стране будет обучаться около 4,1 миллиона школьников в более чем 8 тысячах школ.

В Алматы и Астане открываются новые школы, построенные в рамках проекта "Келешек мектептері". В Алматы, например, в этом году откроются 12 новых школ, оснащённых современным оборудованием и инновационными образовательными методиками.

Корреспондент BAQ.KZ пообщалась с первоклассниками одной из алматинских школ и узнала, кем они мечтают стать, когда вырастут:

"Я хочу быть врачом и лечить маму, если она заболеет", — делится 7-летняя Айша. "Я стану полицейским, чтобы защищать всех", — уверенно говорит Арсен. "Я мечтаю быть учительницей, как моя мама", — улыбается Амина. "А я хочу стать космонавтом и увидеть Землю сверху", — добавляет Ержан. "Я пойду в школу, чтобы научиться читать сказки сама", — рассказывает Аружан.

Детские мечты кажутся простыми, но именно они отражают чистоту и веру в будущее. Сегодняшние первоклассники — это будущие врачи, учителя, инженеры и исследователи, которым предстоит строить Казахстан завтрашнего дня.