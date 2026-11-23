Золотые медали чемпионата мира, тренировки в темноте и раздевалки в старых бараках с печным отоплением. Таковы контрасты зимнего спорта в Семее. Пока юные спортсмены завоёвывают награды на международных соревнованиях, дома им приходится рассчитывать на погоду и энтузиазм тренеров. В областном и городском акиматах признают проблему, но строительство необходимых объектов откладывается из-за нехватки финансирования и высокой стоимости проектов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Немного истории

В марте этого года Казахстан показал высокий уровень на чемпионате мира по конькобежному спорту среди юниоров, который прошёл в Германии. Свой вклад в результат внесли спортсмены из области Абай. Вадим Чебардаков победил в дисциплине масс-старт, завоевав золотую медаль. Ещё одно золото в командном спринте среди девушек принесла национальной сборной Анастасия Беловодова.

Для региона это историческая победа и одновременно повод обратить внимание на условия, в которых готовят будущих чемпионов.

Альбина Халел

В области воспитывают биатлонистов, лыжников и конькобежцев, которые входят в национальные сборные и представляют Казахстан на международных соревнованиях. Однако за медалями стоит ежедневная работа в условиях, которые не соответствуют современным спортивным стандартам.

Ещё в феврале 2025 года тренеры говорили о необходимости строительства лыжероллерной трассы, реконструкции спортивных площадок, ремонта помещений и создания нормальных условий для тренировок.

За это время некоторые вопросы сдвинулись с места, но системного решения проблемы так и не появилось: площадок нет, а дети продолжают кататься в потёмках.

Золотые медали против барачных раздевалок

В детско-юношеской спортивной школе по зимним видам спорта Семея воспитывают лыжников, биатлонистов и конькобежцев. При этом у каждой дисциплины свой перечень инфраструктурных проблем.

Биатлонистам не хватает полноценной тренировочной территории. Ранее они пользовались трассой протяжённостью около 2,5 километра с подъёмами и спусками, однако после ограждения водозабора доступ к части спортивного полигона оказался закрыт. В результате протяжённость доступного круга сократилась примерно до 500 метров.

Чтобы отрабатывать навыки на пересечённой местности, спортсменам приходится добираться до другой площадки, расположенной примерно в полутора километрах от школы. По дороге необходимо обходить ограждение и пересекать четырёхполосную трассу Семей – Павлодар.

Альбина Халел

Вопрос безопасности здесь не менее важен, чем спортивные результаты. Полноценной альтернативы утраченной территории до сих пор нет.

Отдельная проблема – отсутствие лыжероллерной трассы. Она позволила бы заниматься круглый год, не дожидаясь снега. Сейчас же погодные условия фактически определяют продолжительность тренировочного сезона.

В последние годы зима в Семее наступает всё позже, снег выпадает с задержкой, а устойчивый снежный покров формируется долго. В результате лыжники и биатлонисты вынуждены тренироваться на шоссе, обочинах дорог и других неподготовленных площадках. Спортсмены делят асфальт с автомобильным транспортом, сталкиваются с неудобным покрытием и потенциально опасными ситуациями.

Чего не хватает спортсменам?

Зимой проблемы не заканчиваются. Когда снег наконец выпадает, сезон оказывается непродолжительным, а с наступлением оттепели условия для тренировок снова ухудшаются.

«Из-за раннего заката дети, которые тренируются после обеда, вынуждены кататься с фонарями на головах. У нас нет освещённых лыжных трасс. Соответственно, техника безопасности равняется нулю. Сейчас в Семее темнеет после 16:00, вот и приходится детям кататься в потёмках», – говорит тренер по биатлону.

Альбина Халел

Основная площадка для занятий конькобежцев – стадион «Локомотив», где находится ледовый каток. Однако инфраструктура стадиона далека от требований профессионального спорта.

Дети переодеваются и греются в старом барачном здании 1950-х годов. Внутри нет водопровода и санузла, отопление – печное, на угле, а туалет находится на улице. Помещение нуждается в капитальном ремонте. Тренерам и детям приходится приспосабливаться к условиям, которые давно должны были остаться в прошлом. Недавно здесь заменили печь и провели косметический ремонт за счёт спонсоров.

Из-за неприспособленного помещения в Семее не могут проводить полноценные соревнования, а когда приезжают спортсмены из других регионов, всем приходится тесниться в маленькой тёмной раздевалке, рассчитанной на несколько человек.

«Во время соревнований сталкиваемся с проблемой тесной раздевалки. Когда приезжают ребята из Усть-Каменогорска, Зыряновска на открытый чемпионат области, мест катастрофически не хватает. Очень маленькое, неприспособленное помещение», – говорят тренеры.

Они добавляют, что конькобежцы уже много лет мечтают о собственном зале для общей физической подготовки (ОФП). Это залог хорошего старта будущих спортсменов. Им негде даже установить тренажёры. При этом у представителей других видов спорта в Семее есть современные павильоны для занятий спортом и общей физической подготовки.

Проекты есть, денег нет

На недавней пресс-конференции на областной площадке РСК руководители спортивных ведомств прокомментировали ситуацию. Они признали необходимость развития инфраструктуры. Для некоторых объектов уже подготовлены проекты, но сроки строительства по-прежнему зависят от бюджетных решений.

Руководитель управления физической культуры и спорта области Абай Бахыт Бекбосынов сообщил, что ведомство направило заявки на строительство объектов для зимних видов спорта. В частности, подготовлена проектно-сметная документация на лыжероллерную трассу и получено заключение государственной экспертизы.

«У нас есть готовая ПСД, есть государственная экспертиза на руках. Нам ещё не отказали, но в то же время и денег на строительство нет», – пояснил руководитель управления.

По его словам, ведомство также заявило о необходимости строительства специализированной инфраструктуры, которой могли бы пользоваться не только лыжники и биатлонисты, но и представители других видов спорта, в том числе велосипедисты.

Однако решение вопроса находится за пределами полномочий управления.

«Я лично сейчас не могу сказать вам, что мы построим лыжероллерную трассу, ледовый дворец или протянем освещение на «Локомотив». Мы продвигаем это по мере своих возможностей. Вопрос решается далеко не на уровне нашего управления. Это политическое решение», – отметил Бахыт Бекбосынов.

Ещё один крупный проект связан со стадионом «Локомотив». По словам руководителя областного управления, для объекта разработана проектно-сметная документация. Она предусматривает создание необходимой инфраструктуры, в том числе раздевалок. Однако реализацию проекта перенесли на 2028 год.

Согласно порядку бюджетного планирования, заявка направляется в экономический блок, после чего вопрос рассматривает бюджетная комиссия областного маслихата.

«Если депутаты не поддерживают проект, нам не имеют права выделять средства», – объяснил Бахыт Бекбосынов.

Альбина Халел

На территории лыжной базы, где занимаются спортсмены-лыжники, также планировали создать освещённую лыжероллерную трассу с полноценным комплексом помещений. В проекте предусмотрены тренерские комнаты, цеха, помещения для хранения и подготовки лыж. Это позволило бы спортсменам тренироваться в тёплое время года, не ожидая наступления зимы. Но и этот проект пока остаётся без финансирования.

Руководитель городского отдела физической культуры и спорта Куат Исажанов сообщил, что городские власти также заинтересованы в улучшении условий на стадионе «Локомотив». Однако есть юридическое препятствие: объект находится на балансе областной детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта.

«Аким города хотел помочь, построить необходимую инфраструктуру и создать условия на стадионе «Локомотив». Но стадион сейчас находится на балансе областной ДЮСШ по зимним видам спорта. Загвоздка в этом. Мы не можем вкладывать средства, если он не на балансе города», – пояснил Куат Исажанов.

Выходит, что город готов участвовать в решении проблемы, но не может этого сделать из-за статуса объекта. Область, в свою очередь, располагает проектами, но пока не имеет необходимых средств для их реализации.

Дорогой спорт!

Одна из причин, по которой затягивается строительство объектов зимней спортивной инфраструктуры в области Абай, – высокая стоимость.

В качестве альтернативного источника финансирования рассматривается помощь меценатов и крупных компаний. В частности, госслужащие привели в пример строительство стадиона компанией «Казминералс» и физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Мирный при участии фонда «Самрук-Казына».

Однако зимние виды спорта, по признанию самого руководителя управления, пока не получают сопоставимого внимания.

Альбина Халел

При этом спортсменов, выступающих на высоком уровне, поддерживают. По словам Бекбосынова, область обеспечивает командировочные расходы, экипировку, участие в учебно-тренировочных сборах, а также выплачивает спортсменам стипендии. На ближайший чемпионат мира юниоры отправятся в соответствии с календарным планом.

Недавно для детско-юношеской спортивной школы приобрели специализированный автомобиль для заливки льда стоимостью около 80 млн тенге. Сейчас его активно используют на стадионе «Локомотив».

Но даже наличие техники не решает всех проблем. В прошлом году из-за относительно тёплой зимы залить лёд удалось только к двадцатым числам декабря. Тогда же состоялись первые отборочные соревнования. Базовые условия для подготовки следующего поколения чемпионов остаются нерешённой задачей.

Альбина Халел

Ирония зимы

У Семея есть своя спортивная история и школа подготовки «зимников». Здесь начинали карьеру известные биатлонисты Галина Вишневская и Кирилл Бауэр.

И, похоже, спортивный потенциал Семея ещё впереди. В городе нашёлся энтузиаст, который намерен открыть секцию по кёрлингу. Ержан Баймагамбетов работает тренером в тренажёрном зале. Несколько лет он занимался кёрлингом, а теперь хочет поделиться опытом с земляками.

Сейчас он рассчитывает найти меценатов, подходящую площадку и единомышленников, готовых поддержать новый для города вид спорта.

Он, как и многие, ждёт строительства Ледового дворца, который обещают больше десяти лет. Но на первых порах готов тренировать на площадках тренажёрных залов. Есть у него и более амбициозная цель – включить кёрлинг в программу подготовки спортсменов олимпийского резерва в области Абай.

Альбина Халел

Тем временем не только спортсмены ждут запоздалой зимы. Впервые за долгие годы в Семее заранее подготовили площадку для заливки ледового катка. В центральном городском парке выделили территорию и огородили её бортами. Но ноябрьское тепло и яркое солнце пока не хотят уступать место снегопадам и морозам.