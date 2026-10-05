Медеу и Шымбулак ждет модернизация: что даст Алматы развитие горного кластера

Развитие горного кластера Алматы может повысить туристическую привлекательность региона и создать более безопасную и современную инфраструктуру для отдыха. При этом ключевым условием реализации проекта должно стать сохранение природных территорий и экологического баланса, считают эксперты, передает BAQ.KZ.

Проект развития горного кластера Алматы активно обсуждают и пользователи социальных сетей. По мнению части горожан, модернизация инфраструктуры сделает горные зоны более доступными и безопасными для посетителей. Вместе с тем пользователи обращают внимание на необходимость минимизировать воздействие на природу и сохранить уникальную экосистему региона.

«Важно использовать лучший международный опыт»

Председатель фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей считает горный туризм одним из направлений, способных усилить позиции Казахстана на международном туристическом рынке.

По ее словам, несмотря на то что Казахстан начал активно развивать горную инфраструктуру позже ряда других стран, это позволяет учитывать уже накопленный мировой опыт.

«Предложенная система позволит привлекать туристов, обеспечивать их безопасность и улучшить порядок на природных территориях», – отметила Инна Рей.

Эксперт рассказала, что знакомилась с организацией туристической инфраструктуры в районах всемирно известных природных объектов, в том числе Гранд-Каньона и Эвереста. По ее словам, отдельные элементы международного опыта нашли отражение и в проекте развития горного кластера Алматы.

Особое внимание, считает она, необходимо уделить экологии. Горная экосистема чувствительна к внешнему воздействию, поэтому развитие инфраструктуры должно сопровождаться мерами по защите окружающей среды.

По мнению Инны Рей, грамотная организация туристических потоков позволит снизить нагрузку на природные территории, одновременно сделав отдых в горах более комфортным и безопасным.

«Горный кластер даст новый импульс туризму»

Инициативу по развитию горного кластера также поддержал заслуженный работник туризма Казахстана, профессор Шынарбек Батырханов.

По его мнению, проект способен придать дополнительный импульс туристической отрасли и повысить привлекательность Алматы для иностранных гостей. Особое значение эксперт придает планам по модернизации инфраструктуры Медеу и Шымбулака.

«Это важный для Казахстана проект. На Медеу и Шымбулаке планируется масштабная модернизация. Во время презентации проекта особо подчеркивалось, что экологические требования будут строго соблюдаться. Поэтому эта инициатива может не только привлечь туристов, но и способствовать сохранению природной среды», – сказал профессор.

Батырханов отметил, что горные территории Алматы пользуются высоким спросом как среди казахстанцев, так и среди иностранных туристов.

При развитии инфраструктуры, по его словам, необходимо учитывать особенности природного ландшафта. Главная задача – сохранить естественную привлекательность гор и одновременно создать комфортные и организованные условия для посетителей.

Эксперт считает, что модернизация инфраструктуры Медеу и Шымбулака может открыть новые возможности для туристической индустрии и помочь развивать горный туризм без чрезмерной нагрузки на природные территории.