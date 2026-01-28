Медиа, экономика, ИИ: Что сегодня делает Казахстан заметным в мире
Интервью с председателем FIPP Юлией Бойл.
На международном форуме Qazaqstan Next 2026 обсуждаются ключевые тенденции, которые будут определять развитие медиаиндустрии в ближайшие годы, а также риски и возможности для Казахстана и региона в целом.
В рамках мероприятия председатель FIPP Юлия Бойл рассказала о глобальных изменениях в медиасфере, цифровой трансформации и роли искусственного интеллекта, а также о запуске проекта Turning Points Qazaqstan 2026 — локальной версии международного аналитического издания The New York Times, посвящённого ключевым мировым трендам.
По её словам, Казахстан всё активнее интегрируется в глобальную повестку, формируя собственную экспертизу и предлагая региональный взгляд на экономические, технологические и медиапроцессы. Это, в свою очередь, меняет подходы к развитию отрасли и усиливает позиции страны на международной арене.
Подробнее — в выпуске.
