Аким Атырауской области Серик Шапкенов посетил медиахолдинг "Атырау-Ақпарат", который в текущем году возобновил работу после завершения масштабной реконструкции, передает BAQ.KZ.

Здание медиахолдинга было построено в 2003 году. Работы по его обновлению начались в конце прошлого года и на сегодняшний день полностью завершены. В рамках реконструкции модернизированы три здания, созданы современные рабочие пространства, пресс-центр, студии и коворкинг-зоны, а также улучшены условия для комфортной работы сотрудников.

Кроме того, были обновлены инженерные сети и благоустроена прилегающая территория. Во время визита глава региона осмотрел обновлённые помещения и пообщался с коллективом медиахолдинга.

Серик Шапкенов отметил, что новые условия позволяют повысить эффективность работы журналистов и открывают дополнительные возможности для создания качественного и оперативного медиаконтента.