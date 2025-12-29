Медиахолдинг "Атырау-Ақпарат" открылся после масштабной реконструкции
Аким Атырауской области ознакомился с обновлённым медиахолдингом "Атырау-Ақпарат".
Аким Атырауской области Серик Шапкенов посетил медиахолдинг "Атырау-Ақпарат", который в текущем году возобновил работу после завершения масштабной реконструкции, передает BAQ.KZ.
Здание медиахолдинга было построено в 2003 году. Работы по его обновлению начались в конце прошлого года и на сегодняшний день полностью завершены. В рамках реконструкции модернизированы три здания, созданы современные рабочие пространства, пресс-центр, студии и коворкинг-зоны, а также улучшены условия для комфортной работы сотрудников.
Кроме того, были обновлены инженерные сети и благоустроена прилегающая территория. Во время визита глава региона осмотрел обновлённые помещения и пообщался с коллективом медиахолдинга.
Серик Шапкенов отметил, что новые условия позволяют повысить эффективность работы журналистов и открывают дополнительные возможности для создания качественного и оперативного медиаконтента.
