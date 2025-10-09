  • 9 Октября, 14:20

Медианная зарплата в Казахстане превысила 317 тысяч тенге

Сегодня, 13:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Медианная зарплата в Казахстане превысила 317 тысяч тенге Сегодня, 13:50
Сегодня, 13:50
48

Бюро национальной статистики опубликовало результаты ежегодного обследования заработных плат, передает BAQ.KZ.

Согласно данным, медианная заработная плата (то есть сумма, выше и ниже которой получают по 50% работников) составила 317 512 тенге, что на 11,1% больше, чем годом ранее — в апреле 2024 года она была 285 677 тенге.

Всего в исследовании участвовали 3,34 млн работников, проработавших полный месяц, включая крупные предприятия и выборочно 30% средних и малых организаций. Мужчины составили 48,5% от общего числа работников, женщины — 51,5%.

По уровню образования разница в доходах остаётся существенной:

  • со средним образованием — 289 673 тенге;
  • с высшим образованием — 497 563 тенге;
  • с послевузовским образованием — 672 493 тенге.

Исследование учитывало все виды выплат — премии, надбавки, налоги и пенсионные отчисления.

Самое читаемое

Наверх