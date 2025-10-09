Медианная зарплата в Казахстане превысила 317 тысяч тенге
Сегодня, 13:50
Бюро национальной статистики опубликовало результаты ежегодного обследования заработных плат, передает BAQ.KZ.
Согласно данным, медианная заработная плата (то есть сумма, выше и ниже которой получают по 50% работников) составила 317 512 тенге, что на 11,1% больше, чем годом ранее — в апреле 2024 года она была 285 677 тенге.
Всего в исследовании участвовали 3,34 млн работников, проработавших полный месяц, включая крупные предприятия и выборочно 30% средних и малых организаций. Мужчины составили 48,5% от общего числа работников, женщины — 51,5%.
По уровню образования разница в доходах остаётся существенной:
- со средним образованием — 289 673 тенге;
- с высшим образованием — 497 563 тенге;
- с послевузовским образованием — 672 493 тенге.
Исследование учитывало все виды выплат — премии, надбавки, налоги и пенсионные отчисления.
