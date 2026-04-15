Бытовые конфликты могут быстро перерасти в межэтнические – именно предупреждению таких ситуаций обучают государственных служащих на двухдневном семинаре в Астане. В работе задействованы медиаторы, правоохранительные органы и представители социальной сферы, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

«Бытовые конфликты могут перерасти в межэтнические»

Председатель Республиканского совета медиации АНК Шерзод Пулатов отметил, что большинство конфликтов в обществе возникают на бытовом уровне, однако при определенных условиях способны перерастать в межэтнические.

«Мы проводим ежегодный семинар-тренинг для повышения квалификации специалистов, работающих с конфликтами. Как правило, такие споры возникают на бытовой почве, но при участии представителей разных этносов могут переходить в межэтническую плоскость», - сообщил Шерзод Пулатов.

Он подчеркнул, что ключевой задачей остается расширение круга специалистов и обмен практическим опытом. Отдельно он подчеркнул, что развитие медиации в Казахстане имеет глубокие исторические корни и опирается на традиционные механизмы урегулирования споров.

«Медиативный метод разрешения конфликтов близок нашему обществу. Ещё с древности в степи существовала своя дипломатия, где бии, аксакалы и авторитетные люди играли ключевую роль в урегулировании споров. Сегодня мы, сохраняя национальный код и традиции, применяем современные технологии переговорного процесса», - подчеркнул Шерзод Пулатов.

Подготовка медиаторов и отбор специалистов

В программу семинара включены не только теоретические блоки, но и практическая работа. Участники проходят лекции, интерактивные тренинги, разбирают реальные кейсы и обмениваются опытом, отрабатывая навыки урегулирования конфликтов в различных ситуациях.

По словам Пулатова, интерес к медиации в Казахстане растет, однако к практической работе допускаются не все прошедшие обучение.

«В стране обучение по медиативным технологиям прошли более 2000 человек, однако по итогам отбора было выбрано свыше 400 специалистов. Это показывает, что не каждый готов работать с конфликтами с участием различных этносов», - подчеркнул Шерзод Пулатов.

Он уточнил, что медиаторы должны обладать не только профессиональными навыками, но и понимать культурные особенности этнических сообществ, а также владеть их языками.

Отдельное внимание уделяется формированию трехуровневого реестра медиаторов. В него входят представители государственных органов, образовательных учреждений, этнокультурных объединений и общественные медиаторы.

По словам спикера, такой подход позволяет оперативно реагировать на конфликтные ситуации с учетом их специфики.

Профилактика как ключевое направление

Основной акцент в работе делается на профилактике. Речь идет о выявлении зон повышенной напряженности и предупреждении конфликтов до их возникновения.

«Профилактическая работа – одно из ключевых направлений. Мы выявляем зоны повышенной напряженности и стараемся разрешать потенциальные конфликты еще до их возникновения», - добавил он.

В рамках этой работы проводятся встречи с населением, молодежью и трудовыми коллективами, разъясняется важность межэтнического согласия и единства.

Где получить помощь

Как отметил Пулатов, при возникновении конфликтов граждане могут обратиться в Дома дружбы, где функционируют кабинеты медиации и центры этномедиации. В этих площадках работают специалисты, включенные в реестры медиаторов.

Он добавил, что при необходимости к работе подключаются как профессиональные медиаторы, так и представители соответствующих этнических групп, что позволяет более эффективно урегулировать ситуацию.

Проведение семинара отражает системный подход к укреплению общественного согласия. Расширение подготовки специалистов, развитие института медиации и внедрение современных переговорных технологий направлены на снижение социальной напряженности и формирование устойчивой культуры диалога в обществе.