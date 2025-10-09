В столице вынесен приговор врачу частной клиники, который использовал свой статус для обмана доверчивых пациентов, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.

Медик в белом халате предлагал содействие в оформлении инвалидности, хотя не имел никаких полномочий на такие действия. Свою "услугу" он навязывал прямо на рабочем месте, получая за это крупные суммы — общий ущерб от действий мошенника составил более 4 миллионов тенге.

Как установило следствие, все полученные деньги врач тратил на личные нужды. В суде его вина была полностью доказана, и с учетом характера преступлений он приговорён к лишению свободы. Пострадавшим возмещён материальный ущерб.

Приговор уже вступил в законную силу.