Медик продавал "инвалидность" в Астане
Сегодня, 10:20
В столице вынесен приговор врачу частной клиники, который использовал свой статус для обмана доверчивых пациентов, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.
Медик в белом халате предлагал содействие в оформлении инвалидности, хотя не имел никаких полномочий на такие действия. Свою "услугу" он навязывал прямо на рабочем месте, получая за это крупные суммы — общий ущерб от действий мошенника составил более 4 миллионов тенге.
Как установило следствие, все полученные деньги врач тратил на личные нужды. В суде его вина была полностью доказана, и с учетом характера преступлений он приговорён к лишению свободы. Пострадавшим возмещён материальный ущерб.
Приговор уже вступил в законную силу.
