Медикам в Акмолинской области выплатили 8,8 млн тенге отпускных через суд

Прокуратура Акмолинской области добилась выплаты задолженности по отпускным перед работниками здравоохранения, передает BAQ.KZ.

В ходе проверки соблюдения трудового законодательства прокуратура Целиноградского района выявила нарушения в деятельности ГКП на ПХВ "Целиноградская районная поликлиника".

Установлено, что перед 31 сотрудником медицинского учреждения образовалась задолженность по выплате отпускных на общую сумму 8,8 миллиона тенге.

По результатам прокурорского реагирования задолженность была полностью погашена. Медицинские работники получили положенные выплаты в полном объеме.

Кроме того, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В надзорном органе подчеркнули, что принятые меры позволили восстановить и защитить трудовые права 31 работника сферы здравоохранения.