  • 5 Июля, 15:58
  • BAIGENEWS

Медикам в Караганде увеличили подъемные средства

В прошлом году в сельскую местность было привлечено 62 врача.

Сегодня, 15:33
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 15:33
Сегодня, 15:33
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Фото: Pixabay.com

В сельской местности Карагандинской области строятся 92 медицинских объекта, передает BAQ.KZ. Это - врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты. Из них 51 на возвращенные активы – средства выделены из специального государственного фонда. Решается вопрос и с кадрами.

"Поступают вопросы: а кто там будет работать? Хочу напомнить, что мы усилили кадровую поддержку. Подъемные медикам увеличили до 8,5 млн тенге, и теперь это практика будет распространяться не только на села, но и на города", – отметил аким области Ермаганбет Булекпаев.

В прошлом году в сельскую местность было привлечено 62 врача, в этом ожидается еще 70.

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