Медикам в Караганде увеличили подъемные средства
В прошлом году в сельскую местность было привлечено 62 врача.
Сегодня, 15:33
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Сегодня, 15:33Сегодня, 15:33
49Фото: Pixabay.com
В сельской местности Карагандинской области строятся 92 медицинских объекта, передает BAQ.KZ. Это - врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты. Из них 51 на возвращенные активы – средства выделены из специального государственного фонда. Решается вопрос и с кадрами.
"Поступают вопросы: а кто там будет работать? Хочу напомнить, что мы усилили кадровую поддержку. Подъемные медикам увеличили до 8,5 млн тенге, и теперь это практика будет распространяться не только на села, но и на города", – отметил аким области Ермаганбет Булекпаев.
В прошлом году в сельскую местность было привлечено 62 врача, в этом ожидается еще 70.
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