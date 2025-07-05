В сельской местности Карагандинской области строятся 92 медицинских объекта, передает BAQ.KZ. Это - врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты. Из них 51 на возвращенные активы – средства выделены из специального государственного фонда. Решается вопрос и с кадрами.

"Поступают вопросы: а кто там будет работать? Хочу напомнить, что мы усилили кадровую поддержку. Подъемные медикам увеличили до 8,5 млн тенге, и теперь это практика будет распространяться не только на села, но и на города", – отметил аким области Ермаганбет Булекпаев.

В прошлом году в сельскую местность было привлечено 62 врача, в этом ожидается еще 70.