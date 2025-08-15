Медикам в Жетысу не хотели платить за сверхурочную работу
В Жетысу после вмешательства прокуратуры работникам выплатили более 30 млн тенге долгов по зарплате и надбавкам.
Прокуратура восстановила права 181 работника, которым работодатели задолжали заработную плату и надбавки за сверхурочную работу на общую сумму свыше 30 млн тенге, передает BAQ.KZ.
Согласно статье 24 Конституции РК, каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации. Однако, как установили прокуроры, ТОО "Жаркент Фрукт" не выплатило зарплату 66 сотрудникам на сумму более 16 млн тенге.
В другом случае, в Текелийской городской больнице выявили невыплату более 15 млн тенге 115 медицинским работникам, которые трудились сверх установленного графика.
По актам прокурорского надзора работодатели привлечены к административной ответственности и в полном объеме погасили задолженность, восстановив конституционные права граждан.
