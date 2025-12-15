В Астане зафиксировано резкое ухудшение погодных условий, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.

Мороз, гололёд и порывистый ветер создают повышенную опасность для пешеходов, в связи с чем медики призывают горожан соблюдать меры предосторожности. С обращением к жителям столицы выступил главный внештатный травматолог управления здравоохранения Алексей Солод.

По словам специалиста, в условиях гололёда особое внимание следует уделить выбору обуви. Он рекомендует отказаться от высоких каблуков и отдавать предпочтение обуви с рифлёной, нескользящей подошвой, которая снижает риск падения на обледенелых тротуарах.

Врач также советует заранее планировать время выхода из дома, чтобы избежать спешки. Передвигаться по улицам лучше мелкими шагами, не держать руки в карманах и по возможности освободить их от тяжёлых сумок, что поможет сохранить равновесие и быстрее среагировать в случае потери устойчивости.

Отдельные рекомендации адресованы пожилым людям. Им рекомендуется использовать трость с резиновым или металлическим наконечником для дополнительной опоры. В качестве альтернативы можно применять лыжную палку, которая также помогает удерживать баланс на скользкой поверхности.

Медики советуют по возможности избегать обледенелых и плохо освещённых участков. Если падения избежать не удалось, необходимо сгруппироваться, согнув колени, и стараться падать на бок, а не на спину, чтобы снизить риск серьёзных травм. После падения не следует сразу вставать — при головокружении или резкой боли нужно обратиться за помощью к окружающим.

При получении серьёзной травмы врачи настоятельно рекомендуют незамедлительно обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Кроме того, специалисты напоминают родителям о важности регулярных бесед с детьми о правилах безопасного поведения на улице в зимний период, особенно в условиях гололёда и сильного ветра.