В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне, пострадали супруга и ребенок известного казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова, передает BAQ.KZ. Как сообщили в управлении здравоохранения Жамбылской области, оба были госпитализированы в травматологическое отделение местной больницы.

По информации ведомства, медики поставили предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

"Рахмоновы госпитализированы в отделение травматологии с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Состояния средней тяжести. Лечение получают согласно клиническим протоколам", — сообщили в управлении.

Семья спортсмена находится под наблюдением врачей, и, по словам представителей больницы, получают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее мы сообщали, чтто жена бойца UFC Шавката Рахмонова попала в ДТП, есть погибшие.