Изношенные автомобили скорой помощи, низкая зарплата водителей и разбитые дороги лишают жителей отдалённых сёл области Абай шанса на своевременную медицинскую помощь. По данным управления здравоохранения региона, дефицит санитарного автотранспорта составляет 124 единицы, а износ действующих машин превышает 86%. За три года существования области сюда поступило всего пять новых автомобилей JAC, и все они работают в Семее. В сёлах же врачи вынуждены дежурить на старых, едва передвигающихся машинах, которые часто ломаются в пути, превращая экстренные выезды в испытание для пациентов и персонала. Подробности в материале корреспондента BAQ.kz.

Жить в глубинке — значит постоянно рисковать. Так, в Бородулихинском районе мужчина умер от сердечного приступа, не дождавшись врачей: карета скорой помощи просто встала на дороге, не доехав нескольких километров из-за аварийного состояния. Подобные трагедии уже не редкость. Всё чаще сельчане сами ищут транспорт, чтобы добраться до больницы или вызвать врача, ведь служебных машин не хватает, а оставшиеся изношены и требуют капитального ремонта.

Руководитель управления здравоохранения области Абай Талгат Молдабеков признаёт, что проблема стоит крайне остро.

"По сельскому здравоохранению вопрос остаётся открытым. Мы неоднократно поднимали его на встречах с акимом области и с населением. Недавно представили перечень районов, где ситуация наиболее критическая. Рассматриваем вариант лизинга медицинского автотранспорта. В ближайшее время планируем закупить около 80 автомобилей скорой помощи, часть из которых поступит в Семей, а остальные направят в районные центры", — сообщил он.

Однако даже после этой поставки нехватка машин полностью не решится, ведь норматив предусматривает одну бригаду и один автомобиль скорой помощи на каждые десять тысяч жителей.

Проблему усугубляет дефицит кадров. Управлять машинами зачастую просто некому: водители массово увольняются из-за низкой зарплаты. Средний оклад водителя скорой — менее 200 тысяч тенге, а для сельской местности, где нужно содержать семью, это крайне мало. Многие мужчины уходят работать в агросектор, где заработок почти вдвое выше, особенно в сезон уборки урожая. Аким Бородулихинского района Айдар Ибраев признаёт, что людей удержать сложно.

"Это житница области, здесь много крестьянских хозяйств. Водители уходят на поля, ведь там платят больше. Будем искать способы привлечь новых работников, но решение не простое", — отметил он.

Даже если водитель есть и техника на ходу, путь до пациента превращается в испытание. Весной, когда дороги размывает, кареты скорой помощи застревают на окраинах или вовсе не могут заехать в село. Жители вспоминают, как в период распутицы транспорт останавливается в нескольких километрах от деревни, а больным приходится идти пешком или искать попутку. Состояние сельских дорог напрямую влияет на скорость оказания медицинской помощи — иногда цена задержки измеряется человеческой жизнью.

Но нехватка машин и водителей — не единственная проблема. Сельская медицина страдает от хронического дефицита врачей и медсестёр.

"Эта проблема тянется ещё со времён Восточно-Казахстанской области. Мы работаем совместно с акиматом, управлением образования и Медицинским университетом Семея, чтобы выпускники оставались в родных районах. Есть гранты акима области, по которым молодые специалисты обучаются и направляются в сёла", — рассказал Талгат Молдабеков. Однако даже получив жильё и подъёмные, многие врачи не спешат оставаться. Причина — отсутствие элементарных удобств.

Молодые специалисты признаются: жить и работать в неотапливаемом доме без водопровода и интернета — тяжело. После смены они вынуждены топить печь и таскать воду из колонки. Поэтому часть выпускников, отработав обязательный срок, покидает сёла. А между тем в регионе ощущается нехватка не только врачей, но и фельдшеров, лаборантов, санитаров. Людей отпугивает не только быт, но и отсутствие досуга. В большинстве сельских населённых пунктов нет кинотеатров, спортивных залов, культурных центров — тех мест, где можно отдохнуть и почувствовать себя частью жизни.

Чтобы изменить ситуацию, с 2023 года в области Абай реализуется пилотный национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения". Он предусматривает строительство и обновление объектов первичной медико-санитарной помощи. На сегодняшний день уже достроены 62 фельдшерско-акушерских пункта, ещё два объекта завершат до конца года, а одна амбулатория строится по программе "Ауыл – ел бесігі". Все новые здания уже переданы на баланс управления здравоохранения, идут работы по лицензированию. Современные помещения пришли на смену старым керамзитовым, деревянным и камышитовым ФАПам, которые давно не соответствовали санитарным требованиям.

Параллельно ведётся строительство новых медицинских корпусов. В Аягозском районе завершается возведение пристройки реанимационного отделения на десять коек и помещения под аппарат МРТ. В Урджарском районе начаты работы по созданию инсультного центра и отделения чрескожного коронарного вмешательства. Всё это призвано приблизить качественную медпомощь к людям, живущим далеко от областных центров.

Однако без системного решения транспортной проблемы и улучшения условий труда специалистов сельская медицина в регионе остаётся в критическом положении. Каждая неотремонтированная дорога, каждый старый автомобиль, который не смог выехать на вызов, — это потерянные минуты и человеческие жизни. Пока в Абае решают вопрос закупа машин и удержания кадров, в аулах всё так же ждут ту самую помощь, которая может не успеть.