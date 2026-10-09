Медицина ближе к селу: в Казахстане открыли 1 259 медучреждений

За последние семь лет в Казахстане ввели в эксплуатацию 1 259 объектов здравоохранения. Из них 655 построили в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Благодаря этому около миллиона сельских жителей получили возможность обращаться за медицинской помощью рядом с домом. Среди новых объектов — 32 больницы, 19 поликлиник, 1 196 врачебных амбулаторий и медицинских пунктов, три национальных научных медицинских центра и девять других организаций, включая центры крови и реабилитационные центры.

Более 200 сел впервые получили собственные медицинские учреждения. В 2025 году также построили Национальный научный онкологический центр в Астане и Национальный научный центр инфекционных болезней на 350 коек в Алматы. В регионах завершили строительство районной больницы в селе Мунайлы Мангистауской области, многопрофильной больницы в Риддере, станции скорой помощи в Актау и двух поликлиник в селах Узынагаш и Нарынкол Алматинской области.

Согласно Концепции развития инфраструктуры здравоохранения на 2024–2030 годы, к 2030 году планируется снизить износ медицинских объектов до 30%, а долю приспособленных зданий — до 25%.

На бесплатные лекарства направили 1,3 трлн тенге

За семь лет в Казахстане направили 1,2848 трлн тенге на бесплатное лекарственное обеспечение граждан. Ежегодно необходимые препараты получают около трех миллионов пациентов. С 2019 по 2025 год финансирование этой программы выросло в 3,3 раза — с 83 млрд до 272,9 млрд тенге. За тот же период число пациентов, получающих бесплатные лекарства, увеличилось с 2,5 млн до 3,4 млн человек.

В 2026 году общий план закупок лекарств и медицинских изделий составляет 584,1 млрд тенге — на 9,6% больше, чем годом ранее. При этом цены на 66 отечественных лекарственных средств снизили, что позволило сэкономить 10,3 млрд тенге бюджетных средств. Также расширяются прямые закупки у производителей: в 2026 году по таким контрактам приобретают 404 наименования лекарств и медицинских изделий против 182 в 2025 году.

Через ПРООН, ЮНИСЕФ и международные механизмы борьбы с туберкулезом в 2026 году предусмотрена закупка 32 наименований препаратов — годом ранее их было 23. Главная задача программы — обеспечить своевременное получение бесплатных лекарств всеми пациентами, имеющими на них право, независимо от места проживания.