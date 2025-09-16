Обычная плановая операция в городской больнице Шу едва не стоила пациентке жизни, передает BAQ.KZ.

В январе 2025 года женщине удалили желчный пузырь, однако уже в первые сутки после вмешательства её состояние резко ухудшилось. Несмотря на жалобы на сильную боль, лихорадку и общую слабость, медики не сочли ситуацию критической: по результатам обследования патологии выявлено не было, а лечение ограничилось обезболивающими.

Родственникам пациентки пришлось настаивать на её переводе в Жамбылскую областную многопрофильную больницу. Там, после УЗИ, в брюшной полости обнаружили свыше 1,5 литров скопившейся желчи — женщину экстренно прооперировали. Ситуация была критической, родственники подписали согласие на вмешательство под предупреждение о риске летального исхода.

Позднее, в мае, в Алматы пациентке провели уже третью — сложнейшую — операцию. По её словам, в течение нескольких месяцев она испытывала серьёзные физические ограничения: не могла свободно двигаться, лежать и даже сидеть без боли.

Женщина подала в суд, обвинив больницу, хирурга и лечащего врача в халатности, ошибочном диагнозе и несвоевременном реагировании. В иске указывалось, что хирург частично признал вину и добровольно выплатил 1 млн тенге, покрыл расходы на палату и препараты, а также частично оплатил подготовку к третьей операции. Тем не менее, пострадавшая настаивала, что понесённый ущерб значительно превышает эти суммы.

В ходе суда стороны решили урегулировать спор в рамках медиации. В соответствии с медиативным соглашением, хирург выплатит истцу ещё 400 тыс. тенге, а больница — компенсирует 2 млн тенге. Суд утвердил соглашение, производство по делу прекращено. Определение суда вступило в законную силу.