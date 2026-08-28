Медицинские стартапы студентов из Казахстана презентовали в Душанбе

Студенты Медицинского университета Семея представили инновационные разработки в сфере искусственного интеллекта и цифрового здравоохранения в Душанбе.

Презентация прошла в рамках Дней казахстанской медицины в Республике Таджикистан.

В рамках визита казахстанской делегации в Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино состоялись мероприятия, посвященные развитию науки, образования и современных технологий в здравоохранении.

Какие проекты представили

Студенты Медицинского университета Семея презентовали стартап-проекты, направленные на применение технологий искусственного интеллекта в современной медицине и развитие цифрового здравоохранения.

Разработки были представлены под руководством кандидата медицинских наук, ассоциированного профессора, заведующей кафедрой физиологических дисциплин имени заслуженного деятеля науки РК Т. А. Назаровой Сауле Рахыжановой.

В презентации приняли участие врач-резидент по специальности «Онкология» Бақытбек Ақылбеков, студент четвертого курса специальности «Медицина» Сернад Калиев и студентка третьего курса специальности «Стоматология» Аделия Акимова.

Участники рассказали о своих разработках и перспективах применения искусственного интеллекта в различных направлениях медицинской практики.

Какие технологии показали

Одним из центральных мероприятий визита стал мастер-класс «Симуляционные технологии в подготовке врача XXI века».

Занятие прошло с применением робота-симулятора Леонардо. Мастер-класс провела заведующая кафедрой симуляционных и образовательных технологий Медицинского университета Семея Жанар Смагулова.

Использование симуляционных технологий позволяет приблизить обучение будущих врачей к условиям реальной медицинской практики и отрабатывать профессиональные навыки в безопасной учебной среде.

Что дает сотрудничество

Проведение таких мероприятий способствует обмену опытом между медицинскими вузами Казахстана и Таджикистана, а также развитию совместных инициатив в сфере науки и образования.

Представление студенческих разработок в области ИИ также открывает возможности для дальнейшего развития цифровых решений в здравоохранении и внедрения современных технологий в подготовку медицинских специалистов.