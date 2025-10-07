В Сакраменто (США) произошло крушение медицинского вертолета — воздушное судно санитарной авиации упало прямо на оживлённую дорогу, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал CBS.

Инцидент случился днём. По предварительным данным, вертолет принадлежал компании REACH Air Medical Services, специализирующейся на экстренной медицинской эвакуации. Пока неизвестно, находились ли на борту пациенты, и направлялся ли вертолёт в больницу или из неё.

После падения место происшествия было оперативно оцеплено, движение на участке трассы временно перекрыто. На месте работают экстренные службы, в том числе пожарные и полиция. Информации о пострадавших в момент публикации не поступало.

Причины крушения устанавливаются. Начато официальное расследование, которое, по словам властей, должно прояснить, что именно стало причиной падения — техническая неисправность, ошибка пилота или внешние факторы.

Местные жители, ставшие очевидцами происшествия, рассказывают, что услышали громкий шум, после чего увидели, как вертолёт резко пошёл вниз и рухнул на дорогу. Некоторые автомобилисты чудом успели остановиться и избежать столкновения с обломками.

Компания REACH Air Medical Services пока не дала официального комментария.