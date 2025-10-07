Медицинский вертолет рухнул на трассу в США
Движение перекрыто, идет расследование.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Сакраменто (США) произошло крушение медицинского вертолета — воздушное судно санитарной авиации упало прямо на оживлённую дорогу, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал CBS.
Инцидент случился днём. По предварительным данным, вертолет принадлежал компании REACH Air Medical Services, специализирующейся на экстренной медицинской эвакуации. Пока неизвестно, находились ли на борту пациенты, и направлялся ли вертолёт в больницу или из неё.
После падения место происшествия было оперативно оцеплено, движение на участке трассы временно перекрыто. На месте работают экстренные службы, в том числе пожарные и полиция. Информации о пострадавших в момент публикации не поступало.
Причины крушения устанавливаются. Начато официальное расследование, которое, по словам властей, должно прояснить, что именно стало причиной падения — техническая неисправность, ошибка пилота или внешние факторы.
Местные жители, ставшие очевидцами происшествия, рассказывают, что услышали громкий шум, после чего увидели, как вертолёт резко пошёл вниз и рухнул на дорогу. Некоторые автомобилисты чудом успели остановиться и избежать столкновения с обломками.
Компания REACH Air Medical Services пока не дала официального комментария.
Самое читаемое
- На маршруте "Уральск – Астана" появились новые плацкартные вагоны
- Кызылординских чиновников наказали за незаконные штрафы инвестору
- Обновления в системе ОСМС с 2026 года: что изменится для граждан и мигрантов?
- В Актюбинской области строят завод за 120 млрд тенге
- Часть домов в Костанае останется без электричества, тепла и горячей воды 10 октября