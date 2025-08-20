Медицинское волонтёрство в Казахстане — это движение, которое объединяет студентов, врачей и просто неравнодушных людей. Сегодня оно постепенно становится частью системы здравоохранения, помогая не только в профилактике заболеваний, но и в уходе за пациентами и работе хосписов. Пока у этого направления нет чёткого государственного куратора, но добровольцы уже выстраивают собственную систему, которая работает по всей стране. Подробнее об этом — в материале BAQ.KZ.

Главная организация, отвечающая за развитие медицинского волонтёрства, — это Республиканское общественное объединение "QazMed Жастары".

В Астане работает центральный штаб, где разрабатывают обучающие программы, стандарты и проекты.

В регионах (Алматы, Шымкент, Актобе, Семей) действуют филиалы, которые набирают и обучают новых участников.

Координаторы направлений отвечают за конкретные сферы: от первой помощи до донорства.

Стать волонтёром несложно: достаточно заполнить анкету, пройти короткое собеседование или онлайн-курс, выбрать направление работы и получить бейдж. Далее — участие в мероприятиях, дежурствах и тренингах.

Чем занимаются медволонтёры

Медицинские волонтёры не заменяют врачей, но помогают в пределах своей компетенции. Они измеряют давление и сатурацию, напоминают о приёме лекарств, сопровождают пациентов и дежурят на массовых мероприятиях.

Кроме этого, добровольцы оказывают социально-бытовую поддержку: помогают маломобильным пациентам, ухаживают в хосписах, сопровождают людей в больницах. Важным направлением остаётся и психологическая помощь: разговоры с пожилыми, поддержка онкобольных и детей, помощь в снижении тревожности и чувства одиночества.

Есть и просветительская деятельность: лекции о ЗОЖ, раздача буклетов, тренинги в школах о репродуктивном здоровье и вакцинации.

Главная трудность — разные уровни подготовки и нехватка ресурсов для регулярных тренингов. Решением становится создание видеокурсов, интерактивных уроков и сертификация. Сотрудничество с врачами и вузами позволяет проводить мастер-классы и практические занятия.

"Медицине научить невозможно за короткое время. Но можно научить, как реагировать на мероприятия, как правильно распределять силы. Очень часто на марафонах у нас есть медволонтёры, это студенты 3–4 курсов медицинских вузов", — объясняет исполнительный директор Национальной волонтёрской сети Татьяна Миронюк.

Работа без оплаты, эмоциональное выгорание и высокая текучка остаются проблемами. Для их решения внедряются сертификаты, благодарственные письма, признание на уровне вузов, возможность карьерного роста — от новичка до координатора. Большое значение имеют внутренние комьюнити и тимбилдинги, которые помогают сохранять интерес и мотивацию.

Опыт работы в хосписах

В Астане, Алматы и ряде регионов волонтёры активно вовлечены в деятельность хосписов и центров паллиативной помощи. Они помогают не только медицинскому персоналу, но и семьям пациентов. В центре "Арнайы Қолдау" реализуются специальные программы обучения, где добровольцы получают навыки ухода и психологической устойчивости.

Пациенты и их родственники подчёркивают: главное для них не только помощь, но и человеческое внимание. Разговор, сопровождение, ощущение заботы, всё это создаёт душевное спокойствие и помогает справляться с одиночеством.

Для самих участников это не меньшее испытание и опыт. Работа в хосписе учит эмпатии, терпению и ответственности. Многие признаются, что именно здесь начинают больше ценить жизнь и по-новому смотреть на человеческие отношения.

Государственная поддержка

Сегодня у медволонтёрства в Казахстане нет отдельного ведомства-куратора.

"Отдельно у нас есть Министерство культуры и информации. В нём внутри — Комитет по делам гражданского общества, а ещё ниже отдел по вопросам благотворительности и волонтёрства. По сути, это и есть курирующий орган. Но медицинское волонтёрство — отраслевое. Мы налаживаем контакты со здравоохранением, соцзащитой и трудом. Пока у нас меморандум только с соцзащитой и трудом, со здравоохранением ещё не вышли на контакт", — пояснила Миронюк.

Единая программа реализуется в рамках Республиканского фронт-офиса волонтёров. Она предполагает выстраивание каскадной системы взаимодействия — от министерств до региональных учреждений.

Сколько волонтёров?

Единой статистики по количеству медицинских волонтёров нет.

"Посчитать волонтёров очень сложно. Официальная статистика охватывает, наверное, только одну восьмую от реальной цифры. По Астане я знаю около 20 медицинских волонтёров, которые работают со сложными условиями. А у QazMed Жастары больше двух тысяч студентов-добровольцев", — рассказала Миронюк.

По словам Миронюк, медицинское волонтёрство не стало массовым из-за достаточного уровня гособеспечения в сфере здравоохранения:

"Это просто не популяризированная деятельность. Возможно, связано с тем, что у нас неплохое гособеспечение, и в сфере медицины волонтёрство не так востребовано. Но важно понимать: волонтёры не должны подменять государственные структуры. Их задача — помогать обозначить проблемные зоны, привлекать внимание, как это делают доноры".

Добровольцы не подменяют врачей и медсестёр, а становятся тем самым "человеческим мостом" между медициной и пациентами, добавляя туда, где сухая система не всегда справляется: тепло, внимание и заботу. Главные вызовы — нехватка стандартизированного обучения, эмоциональное выгорание и отсутствие чёткой государственной координации. Однако растущая вовлечённость студентов, сотрудничество с вузами, международная поддержка и планы по развитию на уровне государственных программ показывают: у этого направления есть будущее.