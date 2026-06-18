Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой присвоить Медицинскому университету Астана имя выдающегося ученого, родоначальника отечественной нутрициологии и профилактической медицины Торегельды Шарманова, передает BAQ.kz.

Соответствующее заявление Глава государства сделал на торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника.

Президент подчеркнул важность дальнейшего развития медицинского образования и укрепления ведущих профильных вузов страны.

"Стратегическое значение для будущего страны и сохранения здоровья нации имеет последовательная модернизация системы медицинского образования. Отрадно, что профильные вузы трансформируются из классических учебных заведений в мощные центры науки и высоких технологий. Совершенствуется образовательный процесс, расширяются методы клинического обучения. Интернатура становится полноценным этапом профессиональной подготовки. Теперь ее выпускники будут выходить в практику полностью самостоятельными врачами базового профиля. Считаю важным поддержать дальнейшее укрепление ведущих медицинских вузов страны, которые стали кузницей кадров новой формации", – заявил Токаев.

Отдельно Президент остановился на вопросе статуса Медицинского университета Астана.

По его словам, вуз добился значительных результатов в развитии цифрового здравоохранения и биомедицины, поэтому заслуживает получения национального статуса.

"Одним из признанных субъектов отечественной высшей школы стал "Медицинский университет Астана", успешно развивающий цифровое здравоохранение и биомедицину. С учетом очевидных достижений данного вуза, он, по мнению Правительства, заслуживает присуждения самого высокого статуса – Национального. Поддерживаю данное предложение", – отметил Глава государства.

Кроме того, Президент поддержал инициативу назвать столичный медицинский университет именем Торегельды Шарманова.

"Будет также уместно и символично дать столичному университету имя выдающегося ученого и родоначальника отечественной нутрициологии и профилактической медицины, обладателя высшей степени отличия – звания Қазақстанның Еңбек Ері Торегельды Шарманова", – сказал Токаев.

Глава государства также поддержал предложение присвоить Карагандинскому медицинскому университету имя его основателя и многолетнего руководителя Петра Поспелова.

"Поддерживаю инициативу Правительства и медицинской общественности назвать Карагандинский медицинский университет именем его основателя и многолетнего руководителя Петра Моисеевича Поспелова. В преддверии 125-летнего юбилея этого легендарного организатора знаменитой карагандинской медицинской школы такое решение станет актом подлинной исторической справедливости", – подчеркнул Президент.

В ходе выступления Токаев также напомнил о социальных обязательствах государства и подчеркнул, что их выполнение является конституционной обязанностью власти.

"Согласно Новой Конституции, Казахстан – это социальное государство, следовательно, выполнение обязательств в социальной сфере является конституционной обязанностью всех ветвей власти и, конечно, Правительства. И данная обязанность успешно выполняется. В прошлом году только из республиканского бюджета на социальные нужды было израсходовано свыше 9 триллионов тенге. Огромная сумма", – отметил он.

Президент отдельно обратил внимание на уникальность казахстанской системы социальной поддержки семей и медицинского обеспечения.

"А вспомните, какие льготы получают наши женщины после родов: три года декретного отпуска с соответствующими выплатами и сохранением рабочего места. Уникальные условия для рожениц – молодых матерей. Я работал на Западе, в частности, в Швейцарии и изучал данную систему. Там, в Швейцарии и в других западных странах, такой системы не существует", – заявил Глава государства.

По словам Токаева, благодаря развитию медицинских технологий и повышению качества услуг Казахстан постепенно укрепляет свои позиции как региональный центр медицинского туризма.