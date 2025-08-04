Суд №2 Кызылорды признал виновными троих человек по делу о хищении 157,7 млн тенге при закупке медицинских кроватей для областной инфекционной больницы, передает BAQ.KZ.

Обвиняемыми стали главный бухгалтер медучреждения, его брат и сожительница. По данным следствия, больница закупила 220 кроватей по цене в 1,2 млн тенге за штуку, хотя рыночная стоимость не превышала 460 тысяч. Таким образом, почти две трети суммы оказались завышенными.

Следствие наложило арест на имущество обвиняемых на сумму более 110 млн тенге. В суде все фигуранты признали вину и добровольно возместили ущерб.

Их признали виновными по статье 189 УК РК – хищение в особо крупном размере группой лиц – и приговорили к шести годам лишения свободы с запретом занимать определённые должности и вести бизнес.

Однако в рамках амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции, срок был сокращён на треть и заменён на условный. Все трое останутся на свободе.

Приговор пока не вступил в законную силу.