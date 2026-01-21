Медлицензии больше не будут бессрочными: срок сократят до 5 лет
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минздрав Казахстана рассматривает введение 5-летнего срока лицензирования медицинской деятельности, передает BAQ.KZ. Мера позволит регулярно проверять персонал, оборудование и качество услуг, считают в ведомстве.
Внедрение новшества включено в план мероприятий на 2026 год. Лицензии на медицинскую деятельность будут выдавать на 5 лет вместо бессрочных, с обязательной повторной проверкой на соответствие стандартам.
– В целях усиления государственного контроля за деятельностью медицинских организаций и повышения качества медицинской помощи Министерство здравоохранения рассматривает поэтапное введение пятилетнего срока лицензирования медицинской деятельности.
Одновременно с января 2026 года исключается запрет на проведение проверок субъектов малого предпринимательства в сфере здравоохранения в первые три года после их государственной регистрации. Данная мера позволит выровнять условия надзора и предотвратить накопление системных нарушений на ранних этапах работы медицинских организаций, – говорится в сообщении Минздрава РК.
На сегодня в Каазахстане, по данным ведомства, зарегистрировано 22 905 субъектов здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, из них 8 803 государственных медорганизаций, 14102 частных субъектов здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в Казахстане открыли Национальный научный центр инфекционных болезней.
Самое читаемое
- V заседание Национального курултая | Текстовая трансляция
- Токаев: любой глава государства должен приходить к власти через выборы
- Токаев: к 35-летию независимости выйдет академическая история Казахстана
- Жанибек Алимханулы получил официальное наказание по допинговому делу
- На каком месте Казахстан среди самых пьющих стран СНГ