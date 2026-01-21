Минздрав Казахстана рассматривает введение 5-летнего срока лицензирования медицинской деятельности, передает BAQ.KZ. Мера позволит регулярно проверять персонал, оборудование и качество услуг, считают в ведомстве.

Внедрение новшества включено в план мероприятий на 2026 год. Лицензии на медицинскую деятельность будут выдавать на 5 лет вместо бессрочных, с обязательной повторной проверкой на соответствие стандартам.

– В целях усиления государственного контроля за деятельностью медицинских организаций и повышения качества медицинской помощи Министерство здравоохранения рассматривает поэтапное введение пятилетнего срока лицензирования медицинской деятельности. Одновременно с января 2026 года исключается запрет на проведение проверок субъектов малого предпринимательства в сфере здравоохранения в первые три года после их государственной регистрации. Данная мера позволит выровнять условия надзора и предотвратить накопление системных нарушений на ранних этапах работы медицинских организаций, – говорится в сообщении Минздрава РК.

На сегодня в Каазахстане, по данным ведомства, зарегистрировано 22 905 субъектов здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, из них 8 803 государственных медорганизаций, 14102 частных субъектов здравоохранения.

