Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного сопредседателя совета директоров Ivanhoe Mines Ltd. Роберта Фридланда, передаёт BAQ.KZ.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в области геологоразведки, добычи и переработки металлов.

Президент был проинформирован о начале масштабных геологоразведочных работ в Чу-Сарысуйском медном бассейне в Казахстане. Ivanhoe Mines ранее заявила о выделении 18,7 млн долларов на изучение недр на данном участке с увеличением инвестиций до 115 млн долларов в течение последующих четырех лет.

Роберт Фридланд сообщил, что в ходе реализации данного проекта планируется применить передовые аэрогеофизические технологии и цифровой анализ данных.

По его словам, реализация проекта, являющегося одним из крупнейших в истории разведки меди в Казахстане, открывает новые перспективы для мировой добычи меди.