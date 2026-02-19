Медицинские сестры и братья, санитары и водители автомобилей, а также учителя математики вошли в топ самых востребованных специалистов с начала года согласно вакансиям, размещенным на Электронной бирже труда Enbek.kz, передает BAQ.KZ.

По информации Минтруда и соцзащиты населения РК, с начала 2026 года на Электронной бирже труда Enbek.kz было опубликовано 102,7 тыс. вакансий и размещено 162,4 тыс. резюме. Количество соискателей превысило число вакансий – на одно рабочее место приходится в среднем 1,58 резюме. При этом более 80% всех предложений работы ориентированы на квалифицированные кадры.

– В структуре спроса почти половину занимают рабочие профессии – 48,9 тыс. вакансий (47,6%). Среди конкретных специальностей самыми востребованными у работодателей стали медицинские сестры/братья (1,9 тыс. вакансий), санитары и водители автомобилей (по 1,8 тыс.), а также учителя математики (1,7 тыс.). В отраслевом разрезе спрос выраженно сконцентрирован в пяти ключевых сферах, которые формируют 66,4% всех вакансий. Лидером традиционно выступает образование – более 33 тыс. объявлений (около трети от общего количества). Далее следуют прочие виды услуг – 11,4 тыс. (11,1%) и здравоохранение и социальное обслуживание – 9,7 тыс. (9,5%). Также высокая потребность в кадрах зафиксирована в государственном управлении (7 тыс.) и обрабатывающей промышленности (6,9 тыс.), – рассказали в ведомстве.

Наибольшее количество вакансий доступно в городе Астане (8,9 тыс.), Туркестанской (7,3 тыс.) и Карагандинской (7,1 тыс.) областях, а также в городе Алматы (6,9 тыс.).

При этом со стороны соискателей самый высокий объем предложений сформирован в Туркестанской области – 23 тыс. резюме. Высокую активность также проявили жители Атырауской (12,2 тыс.), Мангистауской (11,3 тыс.) и Кызылординской (10,9 тыс.) областей. Сопоставимые показатели наблюдаются в мегаполисах: Алматы (10,8 тыс.) и Астане (10,6 тыс.).