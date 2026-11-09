Прошли медосмотр для водительских прав и больше ничего не нужно делать, данные сами попадут в государственную базу. Такой порядок предлагает ввести Министерство здравоохранения.

Речь о медицинском заключении, которое подтверждает, что человек по здоровью может водить машину. По проекту приказа, результаты осмотра будут автоматически уходить из информационных систем поликлиник и медцентров в государственную цифровую систему здравоохранения. Обновляться сведения будут тоже сами, водителю не придется писать дополнительные заявления.

Госорганы, которые отвечают за выдачу прав и контроль на дорогах, смогут видеть, допущен ли человек к вождению, какие категории транспорта ему разрешены и до какого числа действует заключение. В Минздраве подчеркивают, что сами медицинские данные останутся конфиденциальными, посторонние их не увидят.

В той же базе будут отмечать, если у человека есть медицинские противопоказания к вождению.

В министерстве рассчитывают, что новые правила избавят водителей от лишней бумажной волокиты, а на дорогах станет безопаснее.

Пока это проект. Обсудить его и оставить свое мнение на портале «Открытые НПА» можно до 13 ноября 2026 года.