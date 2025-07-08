В 2024 году более 9,4 миллиона казахстанцев получили консультации у профильных специалистов в рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Эти услуги оказаны бесплатно для пациентов, так как были оплачены Фондом социального медицинского страхования за счёт активов ОСМС. Общая стоимость составила 531,5 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

Как рассказала директор департамента организации медицинской помощи МЗ РК Гульнара Сарсенбаева, после запуска ОСМС доступ к качественной медицинской помощи стал значительно шире. В 2023 году на здравоохранение было выделено 2,59 трлн тенге, из них более 1 трлн тенге – в рамках ОСМС. В 2024 году объём финансирования увеличен до 2,86 трлн тенге, из которых 1,23 трлн тенге — средства ОСМС.

"Самыми востребованными стали консультативно-диагностические услуги (КДУ). Ранее они были недоступны для значительной части населения, но теперь пациенты могут бесплатно получить консультации профильных врачей — кардиологов, эндокринологов, неврологов и других специалистов. Направление выдаёт участковый врач", — отметила Сарсенбаева.

В 2024 году на приём к участковым врачам (ВОП, терапевтам и педиатрам) обратились 9,5 млн человек, из которых 3,45 млн — однократно. После первичного осмотра они получали направления на более углублённые обследования в рамках ОСМС.

Фонд социальной медицинской страховки подчеркнул, что граждане, застрахованные в системе ОСМС, не оплачивают КДУ при наличии показаний — все расходы покрываются фондом.

На 2025 год в планах предусмотрено финансирование здравоохранения в объёме 2,96 трлн тенге, в том числе 1,33 трлн тенге — в рамках ОСМС. Это позволит расширить объёмы и повысить качество медицинской помощи.