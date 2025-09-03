На борту самолёта, летевшего из Алматы в Казань, пассажир потерял сознание и оказался на грани смерти, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Давление у него упало до 70/30, пульс едва прощупывался. В критический момент на помощь пришли врач из Казани и две медсестры из Алматы, которые чудом оказались среди пассажиров.

Ситуацию удалось стабилизировать благодаря слаженной работе врача ультразвуковой диагностики Наили Ровкач и медсестёр Алматинского онкологического центра Алтынай Картабаевой и Айдильды Конакбаевой. В условиях тесного самолётного салона они провели инфузионную терапию и спасли мужчину.

Без лишних слов и подсказок они сразу приступили к работе. Их профессионализм впечатлил меня — мы действовали так, словно давно работаем в одной команде, — отметила Наиля Ровкач.

Пассажир пришёл в сознание ещё в полёте, а после экстренной посадки его доставили в больницу. История оказалась символичной: именно в этот день у мужчины был день рождения, который стал для него вторым — благодаря врачам и медсёстрам. Казанская коллега выразила благодарность за высокий профессионализм алматинских медсестёр, подчеркнув, что "их пациентам повезло, а работать рядом с такими кадрами — честь".