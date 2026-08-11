Кассационный суд по административным делам признал незаконной закупку лекарственного препарата через обычный тендер. На момент проведения закупки препарат входил в перечень лекарственных средств, которые должны приобретаться у единого дистрибьютора.

Что произошло

Многопрофильный медицинский центр акимата Астаны объявил тендер на закупку препарата «П» 25 мг/мл, 4 мл, в количестве 1 тыс. флаконов.

При этом на момент объявления тендера лекарственное средство входило в Перечень препаратов, закупаемых у единого дистрибьютора.

Решение судов

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, посчитав закупку законной. Апелляционная инстанция также оставила это решение без изменений.

Суды исходили из того, что победитель тендера соответствовал требованиям конкурсной документации, а на препарат имелось действующее регистрационное удостоверение.

Почему решение отменили

Кассационный суд с такими выводами не согласился.

Суд отметил, что закуп лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования регулируется специальными правилами.

Согласно пункту 120 Правил №110, препараты и медицинские изделия, включенные в соответствующий перечень, должны закупаться у единого дистрибьютора.

Таким образом, медицинская организация не может самостоятельно выбрать обычный тендер для закупки такого препарата.

Что установил суд

Ответчик не представил доказательств исключительных обстоятельств, которые позволяли бы провести закупку вне системы единого дистрибьютора.

Кассационный суд признал проведение обычного тендера выходом за пределы предоставленных полномочий и существенным нарушением установленного порядка закупки.

При этом соответствие заявки поставщика условиям тендера и наличие регистрационного удостоверения на препарат не отменяют допущенного нарушения.

Чем завершился спор

Кассационный суд отменил решения первой и апелляционной инстанций и удовлетворил иск.

Протокол итогов тендера и решение организатора признаны незаконными, а заключенный по итогам закупки договор – недействительным.