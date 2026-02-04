В ходе заседания в области Абай были представлены инвестиционные проекты, планируемые к реализации в регионе. ТОО "Viamedis" презентовало проект строительства медицинского центра, компания "Bukhtarma Energy" – проект ветровой электростанции, а товарищество "Jana Jybek Joly Abai oblysy" – проект строительства гостинично-ресторанного комплекса, передаёт BAQ.KZ.

Глава региона подчеркнул значимость каждого инвестиционного проекта для области и дал конкретные поручения профильным управлениям и акимам районов по решению возникающих вопросов.