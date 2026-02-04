Медцентр, ветровая электростанция и гостиничный комплекс: в области Абай запустят инвестпроекты
Ход реализации инвестиционных проектов будет находиться на постоянном контроле, заверил аким.
В ходе заседания в области Абай были представлены инвестиционные проекты, планируемые к реализации в регионе. ТОО "Viamedis" презентовало проект строительства медицинского центра, компания "Bukhtarma Energy" – проект ветровой электростанции, а товарищество "Jana Jybek Joly Abai oblysy" – проект строительства гостинично-ресторанного комплекса, передаёт BAQ.KZ.
Глава региона подчеркнул значимость каждого инвестиционного проекта для области и дал конкретные поручения профильным управлениям и акимам районов по решению возникающих вопросов.
"Реализация данных проектов напрямую повлияет на открытие новых производств, создание рабочих мест и увеличение налоговых поступлений. В этой связи все инициативы будут поддержаны в рамках действующего законодательства. Создание благоприятных условий для инвесторов – наш приоритет. Президент и Премьер-министр всегда акцентируют внимание на этом вопросе. В этом направлении мы должны системно работать на уровне области. Необходимо ценить вклад инвесторов, которые вносят вклад в экономику региона. Наша общая цель – выстроить работу на основе взаимного доверия и эффективного партнерства. Ход реализации инвестиционных проектов будет находиться на постоянном контроле. Поручаю всем областным управлениям и акиматам на местах оказывать инвесторам всестороннюю поддержку и своевременно устранять возникающие препятствия", – отметил аким области Берик Уали.
