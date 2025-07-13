В Уйгурском районе Алматинской области за счёт средств, возвращённых в государственный бюджет при содействии органов прокуратуры, реализуются проекты в сфере здравоохранения, передает BAQ.KZ.

На выделенные ресурсы в сёлах Малый Дихан и Диирмени Ават начато строительство врачебных амбулаторий, а в населённых пунктах Дардамты и Шырын возводятся фельдшерско-акушерские пункты. Ход строительных работ проинспектировал заместитель прокурора Уйгурского района.