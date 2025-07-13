Медучреждения строят в Алматинской области за счет возвращенных активов
Реализация проектов позволит упростить доступ к медицинским услугам для 10 тысяч жителей
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В Уйгурском районе Алматинской области за счёт средств, возвращённых в государственный бюджет при содействии органов прокуратуры, реализуются проекты в сфере здравоохранения, передает BAQ.KZ.
На выделенные ресурсы в сёлах Малый Дихан и Диирмени Ават начато строительство врачебных амбулаторий, а в населённых пунктах Дардамты и Шырын возводятся фельдшерско-акушерские пункты. Ход строительных работ проинспектировал заместитель прокурора Уйгурского района.
"Реализация проектов позволит значительно упростить доступ к медицинским услугам для более чем 10 тысяч сельских жителей.
Подрядные организации ориентированы на строгое соблюдение сроков, обеспечение качества работ и эффективное использование бюджетных средств", - сообщили в Генпрокуратуре РК.
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