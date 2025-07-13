  • 13 Июля, 02:06
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Медучреждения строят в Алматинской области за счет возвращенных активов

Реализация проектов позволит упростить доступ к медицинским услугам для 10 тысяч жителей

Сегодня, 00:37
АВТОР
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istockphoto Сегодня, 00:37
Сегодня, 00:37
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Фото: istockphoto

В Уйгурском районе Алматинской области за счёт средств, возвращённых в государственный бюджет при содействии органов прокуратуры, реализуются проекты в сфере здравоохранения, передает BAQ.KZ.

На выделенные ресурсы в сёлах Малый Дихан и Диирмени Ават начато строительство врачебных амбулаторий, а в населённых пунктах Дардамты и Шырын возводятся фельдшерско-акушерские пункты. Ход строительных работ проинспектировал заместитель прокурора Уйгурского района.

"Реализация проектов позволит значительно упростить доступ к медицинским услугам для более чем 10 тысяч сельских жителей.

Подрядные организации ориентированы на строгое соблюдение сроков, обеспечение качества работ и эффективное использование бюджетных средств", - сообщили в Генпрокуратуре РК.

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