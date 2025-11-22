В канадском районе Белла-Кула, расположенном примерно в 700 км к северо-западу от Ванкувера, произошёл нападение медведя гризли на школьную группу во время прогулки, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Daily Record.

Жертвами нападения стали учащиеся 4–5-х классов и их учителя. По словам матери одного из детей, её 10-летний сын находился настолько близко к медведю, что "почувствовал его шерсть". Один из педагогов попытался защитить детей и принял на себя основной удар животного.

Всего пострадали 11 человек. Двое находятся в тяжёлом состоянии, ещё двое — в критическом. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

На месте работают полиция и сотрудники службы охраны природы. Медведь остаётся на свободе. В связи с инцидентом занятия в местной школе отменены.