В Восточном Казахстане численность бурых медведей достигла 4,5 тысячи особей. По данным Минэкологии, ежегодный прирост популяции составляет около 50%. Ведомство допускает возможность увеличения лимитов на их отстрел в следующем году. Об этом в кулуарах Сената сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев, передаёт BAQ.KZ.

По словам Шарбиева, в ВКО случаев нападения медведей на людей пока не зафиксировано. Однако в отдалённых сельских округах отмечались отдельные факты нападений на скот.

"В таких ситуациях предусмотрено регулирование численности животных. В Восточно-Казахстанской области при акимате работает специализированная организация, которая имеет право проводить отстрел медведей. У них есть служебное оружие и оперативные отряды, которые могут проводить такие мероприятия. Аналогичная работа ведётся и по кабанам, и по волкам, так как это регулируемые виды", — отметил он.

По его словам, лимиты на отстрел утверждаются ежегодно на основе биологического обоснования и учёта численности животных. Эти данные собирают охотничьи хозяйства, а также государственная организация "Охотзоопром".

"Ежегодный рост популяции медведей мы оцениваем примерно в пределах 50%. Сейчас в Восточном Казахстане насчитывается около 4,5 тысячи бурых медведей. Поэтому в следующем году возможно увеличение лимитов", — сообщил Шарбиев.

Он добавил, что зафиксированные нападения на скот не носили массового характера.