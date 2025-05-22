В столице Казахстана вынесен приговор по громкому делу о незаконном хранении психотропных веществ с целью сбыта. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны признал троих граждан — Р., М. и К. — виновными в организации и хранении особо крупных партий наркотиков, включая аналог мефедрона, марихуану и смолу каннабиса.

Согласно материалам дела, подсудимые действовали группой лиц по предварительному сговору. В одном из подъездов жилого дома они незаконно хранили 29 свёртков мефедрона, общим весом 27,89 грамма. В тот же день при обыске квартиры у них обнаружили ещё более внушительный "ассортимент": почти 912 граммов мефедрона, 390 граммов марихуаны и 77 граммов смолы каннабиса.

Дополнительно было установлено, что один из подсудимых, Р., незаконно хранил при себе небольшое количество мефедрона — 1,03 грамма, хотя и без цели сбыта.

Вина подсудимых была подтверждена доказательствами, в том числе признательными показаниями одного из участников, заключениями экспертиз, видеозаписями обыска и другими материалами дела. Прокурор поддержал обвинение в полном объёме, однако М. и К. свою вину не признали. Подсудимый Р. признал её частично.

Суд, рассмотрев обстоятельства, признал отсутствие как смягчающих, так и отягчающих факторов, и вынес следующий приговор:

— М. и К. осуждены к 9 годам лишения свободы за незаконное хранение психотропных веществ в особо крупном размере.

— Р. также получил 9 лет колонии, с учётом дополнительного обвинения по статье за хранение наркотиков без цели сбыта.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.