Мексика и США договорились о расширении сотрудничества в противодействии незаконному обороту огнестрельного оружия и усилении мер безопасности на общей границе. Об этом говорится в заявлении МИД Мексики по итогам рабочей встречи представителей двух стран в американском городе Мак-Аллен (штат Техас), передаёт BAQ.KZ.

Встреча прошла в рамках первого заседания Группы по реализации соглашений в области безопасности между Мексикой и США. Основная цель нового механизма — контроль за выполнением совместных инициатив по охране границы и обеспечению правопорядка.

Одной из ключевых мер станет запуск инициативы "Миссия Кортафуэгос: Вместе против незаконного трафика оружия", направленной на пресечение поставок оружия через границу. Среди приоритетных задач — увеличение числа пограничных операций по выявлению контрабанды и расширение обмена оперативной информацией между силовыми структурами двух стран.

Кроме того, стороны договорились создать двустороннюю рабочую группу для борьбы с трансграничными незаконными финансовыми операциями и конфискации активов, а также активизировать сотрудничество в сфере предотвращения краж топлива.