Мелания Трамп передала письмо Владимиру Путину через президента США. Полный текст опубликовало издание Fox News, передает BAQ.KZ.

В послании первая леди затронула тему тяжелого положения детей, пострадавших от войны.

"Дорогой президент Путин,

Каждый ребёнок хранит в сердце одни и те же тихие мечты, будь то рождение в сельской глубинке какой-то страны или в её великолепном центре города. Они мечтают о любви, возможностях и безопасности от опасностей.

Как родители, мы обязаны взращивать надежду следующего поколения. Как лидеры, наша ответственность за сохранение будущего детей выходит далеко за пределы удобства немногих. Несомненно, мы должны стремиться нарисовать мир, наполненный достоинством, для всех — чтобы каждая душа могла пробуждаться в мире и чтобы само будущее было надёжно защищено.

Простая, но глубокая мысль, господин Путин, и я уверен, вы согласны: потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистоты — невинности, которая стоит выше географии, правительства и идеологии.

И всё же в сегодняшнем мире некоторые дети вынуждены нести тихий смех, не затронутый тьмой вокруг них, — молчаливое сопротивление силам, которые могут отнять у них будущее. Господин Путин, вы единолично можете вернуть им их мелодичный смех.

Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем послужите одной только России — вы послужите самому человечеству. Такая смелая идея превосходит все человеческие разделения, и именно вам, господин Путин, под силу воплотить это видение одним росчерком пера уже сегодня. Настало время".