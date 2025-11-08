Первая леди США Мелания Трамп стала лауреатом премии "Патриот года", учрежденной телеканалом Fox News, сообщает BAQ.KZ.

По информации пресс-службы Белого дома, награда присуждена за активное участие Мелании Трамп во внутренней и внешней политике Соединённых Штатов после возвращения в Белый дом.

По инициативе первой леди из федерального бюджета было выделено 25 миллионов долларов на обеспечение жильем молодых людей, выросших в приемных семьях. Кроме того, Мелания Трамп внесла вклад в продвижение закона Take It Down Act, направленного на борьбу с дипфейками, и поддержала ряд проектов по развитию искусственного интеллекта.

Отдельно отмечены её гуманитарные усилия на международной арене — в частности, содействие воссоединению украинских и российских детей со своими семьями.

В Белом доме подчеркнули, что награда стала признанием вклада Мелании Трамп в продвижение ценностей гуманизма, технологического развития и поддержки молодежи.