Мелания Трамп удостоена премии "Патриот года" телеканала Fox News
Отдельно отмечены её гуманитарные усилия на международной арене.
Первая леди США Мелания Трамп стала лауреатом премии "Патриот года", учрежденной телеканалом Fox News, сообщает BAQ.KZ.
По информации пресс-службы Белого дома, награда присуждена за активное участие Мелании Трамп во внутренней и внешней политике Соединённых Штатов после возвращения в Белый дом.
По инициативе первой леди из федерального бюджета было выделено 25 миллионов долларов на обеспечение жильем молодых людей, выросших в приемных семьях. Кроме того, Мелания Трамп внесла вклад в продвижение закона Take It Down Act, направленного на борьбу с дипфейками, и поддержала ряд проектов по развитию искусственного интеллекта.
Отдельно отмечены её гуманитарные усилия на международной арене — в частности, содействие воссоединению украинских и российских детей со своими семьями.
В Белом доме подчеркнули, что награда стала признанием вклада Мелании Трамп в продвижение ценностей гуманизма, технологического развития и поддержки молодежи.
