Первая леди США Мелания Трамп впервые в истории возглавила заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое защите детей в условиях вооружённых конфликтов. Заседание прошло 2 марта в Нью-Йорке, передает BAQ.KZ.

Мелания Трамп стала первой супругой действующего главы государства, которая выступила в роли председателя Совбеза ООН. В своём выступлении она отметила сложность текущей международной ситуации и подчеркнула необходимость защиты детей во всём мире.

«США поддерживают всех детей по всему миру», — заявила первая леди. «Надеюсь, что скоро вам будет подарен мир», — добавила она.

Заседание состоялось на фоне продолжающейся военной операции США и Израиля против Ирана, что придало обсуждению дополнительную политическую остроту.

При этом постоянный представитель Ирана при ООН выступил с критикой прозвучавших заявлений, указав на противоречие между словами о защите детей и военными действиями.

Обсуждение в Совете Безопасности было посвящено гуманитарным последствиям вооружённых конфликтов и мерам по защите несовершеннолетних в зонах боевых конфликтов.