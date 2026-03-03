Мелания Трамп впервые в истории провела заседание Совбеза ООН
Ирана выступил с критикой прозвучавших заявлений.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Первая леди США Мелания Трамп впервые в истории возглавила заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое защите детей в условиях вооружённых конфликтов. Заседание прошло 2 марта в Нью-Йорке, передает BAQ.KZ.
Мелания Трамп стала первой супругой действующего главы государства, которая выступила в роли председателя Совбеза ООН. В своём выступлении она отметила сложность текущей международной ситуации и подчеркнула необходимость защиты детей во всём мире.
«США поддерживают всех детей по всему миру», — заявила первая леди.
«Надеюсь, что скоро вам будет подарен мир», — добавила она.
Заседание состоялось на фоне продолжающейся военной операции США и Израиля против Ирана, что придало обсуждению дополнительную политическую остроту.
При этом постоянный представитель Ирана при ООН выступил с критикой прозвучавших заявлений, указав на противоречие между словами о защите детей и военными действиями.
Обсуждение в Совете Безопасности было посвящено гуманитарным последствиям вооружённых конфликтов и мерам по защите несовершеннолетних в зонах боевых конфликтов.
Самое читаемое
- Директор школы в Астане получила 8 лет за хищение 588 млн тенге
- Третья мировая отменяется? Почему ирано-израильский конфликт — ещё не глобальная война
- «Мы видим, как сбивают ракеты» — казахстанка рассказала о ситуации в Катаре
- Атырауские предприниматели будут следить за порядком на остановках
- Авианосец Abraham Lincoln стал целью баллистических ракет Ирана