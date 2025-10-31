Ураган "Мелисса" обрушился на Карибский регион, унеся жизни как минимум 49 человек, передает BAQ.KZ.

По данным The Guardian, скорость ветра достигала 295 км/ч, а разрушительное воздействие стихии продолжает сказываться на странах региона, вызывая сильные дожди, штормы и наводнения.

Наиболее тяжелые последствия ураган принес в Гаити. Управление гражданской обороны страны сообщило о 30 погибших, 20 раненых и 20 пропавших без вести. Густонаселённые районы острова оказались под водой, а местные службы экстренной помощи работают в условиях экстремальной нагрузки.

В Ямайке поисково-спасательные операции продолжаются. Министр образования, молодежи и информации Дана Моррис Диксон сообщила, что число жертв возросло с 4 до 19 человек. В столице Кингстоне главный международный аэропорт вновь открыт для приема самолетов с гуманитарной помощью.

На Кубе, где власти эвакуировали около 735 тысяч человек из зон риска, пока сообщений о жертвах не поступало. Тем не менее, президент страны Мигель Диас-Канель подчеркнул масштабность эвакуации и необходимость повышенной готовности к последствиям урагана.

Стихия, достигшая пятой категории опасности, ранее обрушилась на Гаити, Ямайку и Кубу, вызвав разрушительные наводнения и массовые отключения электроэнергии. США направили в пострадавшие страны спасательные и гуманитарные команды для помощи в ликвидации последствий урагана.

Общее число погибших в результате урагана "Мелисса" в Карибском регионе достигло 49 человек, а последствия стихии продолжают ощущаться по всей зоне поражения.