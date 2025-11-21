Сотрудничество Казахстана и Армении в недропользовании имеет высокий потенциал и может перейти к конкретным совместным проектам. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Иран Шархан, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, возможный переход Армении на международные стандарты отчётности CRIRSCO способен повысить прозрачность и инвестиционную привлекательность её горнодобывающего сектора. Казахстан внедрил эти стандарты ещё в 2016 году, утвердив национальный кодекс KAZRC и закрепив его в Кодексе о недрах в 2018 году.

"На сегодня в Казахстане принято более 200 отчётов по международным стандартам. Наш опыт доказывает эффективность внедрения CRIRSCO – это повышает доверие и создаёт “понятный язык” для иностранных инвесторов", – отметил Шархан.

Он подчеркнул, что подписанный меморандум между Казахстаном и Арменией станет первым шагом к практическим проектам в геологической отрасли.

"Документ позволит наладить обмен информацией, опытом и технологиями. Без сомнений, меморандум даст импульс к появлению конкретных проектов в области геологии и недропользования", – рассказал вице-министр.

По мнению Шархана, инициативы двух стран могут привести к созданию совместных образовательных программ и центров компетенций.