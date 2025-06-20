По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан из Москвы экстрадирована женщина, подозреваемая в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, с 2015 по 2017 годы, работая ведущим менеджером в одном из банков Астаны, она присвоила и растратила более 31 миллиона тенге. После совершения преступления женщина скрылась, и была объявлена в международный розыск.

В июне 2024 года подозреваемую задержали в российской столице. После проведения необходимых процедур она была передана казахстанской стороне. В настоящее время фигурантка помещена в следственный изолятор.

Согласно Уголовному кодексу РК, за хищение в особо крупном размере предусмотрено наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.