«Надень шапку, а то заработаешь менингит!» Эту фразу слышал, кажется, каждый казахстанский ребенок. А еще нельзя сидеть у открытого окна и выходить на улицу с мокрой головой. Вместе с педиатром из Астаны Еленой Шкарубской разбираемся, что из этого правда, а что страшилка. Повод подходящий, Минздрав как раз сообщил, что заболеваемость менингококковой инфекцией в этом году снизилась в 2,2 раза.

Миф первый. Без шапки можно заболеть менингитом

Педиатр отвечает коротко и однозначно, нет. Менингит вызывают вирусы или бактерии, в том числе менингококк, пневмококк и гемофильная палочка типа b.

«Холод и отсутствие шапки не создают эти микроорганизмы и не передают их ребёнку», – объясняет Елена Шкарубская.

Кто первым придумал эту страшилку, неизвестно.

«Точного «автора» мифа нет. Вероятно, он вырос из бытового наблюдения», – говорит врач.

Зимой люди чаще болеют респираторными инфекциями и связывают это с холодом, а не с тем, что встретились с возбудителем.

«Замёрзнуть и испытывать дискомфорт ребёнок может, но «застудить мозг» или получить менингит от непокрытой головы нельзя», – подчеркивает педиатр.

Как на самом деле заражаются

«Менингококк передаётся от человека к человеку», – говорит Елена Шкарубская.

По ее словам, бактерия передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Заразиться можно при кашле, чихании, долгом тесном общении, а еще через общие бутылки, стаканы, столовые приборы или зубные щетки.

«Многие люди могут быть носителями бактерии и не болеть, но иногда инфекция проникает в кровь и оболочки мозга, вызывая менингит», – объясняет врач. «Заболеть может любой», – говорит педиатр. Но риск, по ее словам, выше у этих групп.

дети до пяти лет;

подростки и молодые люди, особенно те, кто живет или часто бывает в тесных коллективах;

люди с иммунодефицитом;

те, кто близко общался с заболевшим;

путешественники в регионы с высокой заболеваемостью или в зону вспышки.

Какие прививки защищают

«Единой прививки «от всех менингитов» не существует», – предупреждает Елена Шкарубская.

Причина в том, что менингит вызывают разные микроорганизмы. Но в Национальном календаре Казахстана уже есть прививки, которые защищают от нескольких важных причин бактериального менингита.

вакцина против гемофильной палочки типа b, ее делают в 2, 3, 4 и 18 месяцев;

пневмококковая вакцина «Превенар-13», ее ставят в 2, 4 и 12–15 месяцев;

БЦЖ в первые дни жизни, она снижает риск тяжелых форм туберкулеза у малышей, включая туберкулезный менингит.

«Менингококковая вакцина в базовый календарь для всех детей не входит», – уточняет педиатр.

Ее можно сделать платно, по желанию родителей или по рекомендации врача. Вакцины от менингококка защищают от разных групп этой бактерии.

Нименрикс защищает от менингококков групп A, C, W-135 и Y и разрешена с шести недель жизни. Детям старше шести месяцев, подросткам и взрослым обычно ставят одну дозу. Схему для малышей и нужны ли повторные прививки, определяют по возрасту и рискам. От группы B она не защищает.

MenFive тоже защищает от менингококков групп A, C, W и Y.

От группы B есть отдельная вакцина Труменба, ее ставят с 10 лет двумя дозами с интервалом в шесть месяцев. Но в Казахстане, как отмечает педиатр, ее нет.

Какую вакцину выбрать, решают вместе с врачом.

«Выбор зависит от возраста, состояния здоровья, поездок и эпидситуации», – говорит Елена Шкарубская.

В Астане, по ее словам, вакцину Нименрикс можно сделать в сети DARMED, а MenFive в Ivi Clinic.

Когда звонить в скорую

«При подозрении на менингит или менингококковый сепсис звоните 103 сразу, не ждите приёма на следующий день и не ждите появления всех симптомов», – предупреждает педиатр.

Особенно тревожные признаки, по ее словам, такие.

высокая температура, при этом ребенок резко становится вялым, сонным, его трудно разбудить, он путается в словах или странно себя ведет;

сильная головная боль, которая нарастает, рвота, боязнь света, боль или скованность шеи;

судороги;

точечная красно-фиолетовая сыпь, которая не бледнеет при надавливании;

у младенцев отказ от еды, слабый или непривычно пронзительный плач, сильная раздражительность, выбухание родничка, необычная вялость или «обмякание».

«Сыпь может не появиться вовсе, поэтому отсутствие сыпи не повод ждать. Менингококковая инфекция иногда ухудшается за часы», – говорит врач.

Миф второй. Ребенка продуло из-за открытого окна

Этот миф Елена Шкарубская слышит от родителей чаще других.

«Сквозняк не вызывает ОРВИ, ангину, отит или пневмонию. Эти болезни вызывают вирусы и бактерии», – говорит педиатр.

Чтобы заболеть, ребенок должен встретиться с возбудителем.

«Открытое окно и поток прохладного воздуха не могут «занести» инфекцию в организм», – объясняет она.

Связь кажется очевидной, ведь вечером ребенок сидел у окна, а утром заболел. Но у инфекций есть инкубационный период, и вирус обычно попадает в организм за несколько дней до первых симптомов.

«Сквозняк в этой истории просто совпадает по времени с началом болезни», – говорит Елена Шкарубская.

Так что окна закрывать наглухо не нужно.

«Проветривать комнату нужно регулярно», – советует педиатр.

Свежий воздух убирает духоту и помогает поддерживать комфортный микроклимат.

«Важно лишь, чтобы ребёнку не было некомфортно или холодно», – добавляет она.

Миф третий. С мокрой головой на улице сразу простудишься

Мамы веками ругали детей за невысушенные волосы. Но простуду вызывают вирусы, поэтому заболеть только из-за того, что вышел на улицу с мокрой головой, нельзя, объясняют врачи американской клиники Мэйо. Холодная погода сама по себе тоже не делает человека больным.

Миф четвертый. Молоко во время простуды усиливает насморк

Многим в детстве при простуде запрещали молоко, мол, от него больше слизи. Врачи клиники Мэйо это опровергают, молочные продукты не вызывают выделения слизи.

Что действительно защищает

Шапка спасает от холода, но не от инфекций. От них защищают простые вещи, мыть руки, проветривать комнату, не пить из одной бутылки и не пользоваться чужой посудой и зубной щеткой, держаться подальше от заболевших и вовремя делать прививки.

А главное, не пропустить опасные признаки. Если у ребенка высокая температура, сильная слабость, рвота или сыпь, которая не бледнеет при надавливании, не ждите утра и не гадайте, продуло его или нет. Звоните 103.