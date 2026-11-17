Менингококковой инфекцией стали болеть в 2,2 раза реже:
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За десять месяцев 2026 года в Казахстане подтвердили 28 случаев менингококковой инфекции. Это в 2,2 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в Министерстве здравоохранения. Почти четыре из пяти заболевших, 78,5%, это дети до 14 лет.
Случаи выявили в десяти регионах. Больше всего в Актюбинской области, шесть. По три случая зарегистрировали в области Абай, Мангистауской области, Алматы и Шымкенте. По два в Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и Астане.
Минздрав следит за заболеваемостью каждую неделю. Особый контроль за санитарным режимом в больницах, детских домах и домах ребенка, учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей, психиатрических и медико-социальных учреждениях.
Как передается инфекция
Менингококк передается в основном воздушно-капельным путем при тесном контакте с заболевшим, когда тот кашляет, чихает или разговаривает.
Чтобы снизить риск заражения, врачи советуют.
- соблюдать личную гигиену и регулярно мыть руки;
- чаще проветривать помещения и делать влажную уборку;
- избегать тесного контакта с людьми, у которых есть признаки инфекционных болезней;
- не пользоваться общей посудой, столовыми приборами и предметами личной гигиены;
- при первых признаках болезни идти к врачу, а не лечиться самостоятельно.
Когда срочно звонить врачу
Особенно внимательными медики просят быть родителей. Инфекция может развиться очень быстро и привести к тяжелым осложнениям, поэтому важен каждый час.
Срочно обращаться за экстренной медицинской помощью нужно, если у ребенка.
- высокая температура;
- сильная головная боль;
- рвота;
- сильная слабость;
- скованность мышц шеи;
- сыпь, которая не исчезает при надавливании.
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