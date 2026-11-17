За десять месяцев 2026 года в Казахстане подтвердили 28 случаев менингококковой инфекции. Это в 2,2 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в Министерстве здравоохранения. Почти четыре из пяти заболевших, 78,5%, это дети до 14 лет.

Случаи выявили в десяти регионах. Больше всего в Актюбинской области, шесть. По три случая зарегистрировали в области Абай, Мангистауской области, Алматы и Шымкенте. По два в Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и Астане.

Минздрав следит за заболеваемостью каждую неделю. Особый контроль за санитарным режимом в больницах, детских домах и домах ребенка, учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей, психиатрических и медико-социальных учреждениях.

Как передается инфекция

Менингококк передается в основном воздушно-капельным путем при тесном контакте с заболевшим, когда тот кашляет, чихает или разговаривает.

Чтобы снизить риск заражения, врачи советуют.

соблюдать личную гигиену и регулярно мыть руки;

чаще проветривать помещения и делать влажную уборку;

избегать тесного контакта с людьми, у которых есть признаки инфекционных болезней;

не пользоваться общей посудой, столовыми приборами и предметами личной гигиены;

при первых признаках болезни идти к врачу, а не лечиться самостоятельно.

Когда срочно звонить врачу

Особенно внимательными медики просят быть родителей. Инфекция может развиться очень быстро и привести к тяжелым осложнениям, поэтому важен каждый час.

Срочно обращаться за экстренной медицинской помощью нужно, если у ребенка.