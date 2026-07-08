«Меньше кандидатов - больше шансов»: Чем удивил съезд ОСДП? | SAILAU REVIEW
Сегодня 2026, 17:58
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Сегодня 2026, 17:58Сегодня 2026, 17:58
90Фото: DE.MEDIA.
Самый короткий список кандидатов среди всех партий, но при этом - одни из самых громких политических заявлений. Почему ОСДП выдвинула всего 33 человека и отказалась от масштабного обновления команды? Что стоит за предложением ликвидировать «Самрук-Қазына» и насколько реалистична эта инициатива? В этом выпуске разбираем итоги внеочередного съезда, стратегию партии и ее шансы на предстоящих выборах.
Полный разбор смотрите в подкасте SAILAU REVIEW, который подготвили наши коллеги с DE.MEDIA.
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