В Казахстане фиксируется снижение числа преступлений против несовершеннолетних. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк в ходе круглого стола в Службе центральных коммуникаций, передает BAQ.KZ.

По его словам, за последние пять лет в стране наблюдается устойчивая тенденция к снижению преступности в отношении детей. Только в этом году количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних сократилось на 21%.

"Это результат усиления законодательства и мер профилактики. Министерством разработан новый законопроект, который охватывает широкий спектр мер по предупреждению правонарушений, в том числе подростковой преступности. Документ сейчас находится на рассмотрении в Мажилисе", — отметил Милюк.

По информации МВД, ежегодно в профилактическом учёте состоят более 5 тысяч подростков и свыше 6 тысяч родителей, не исполняющих свои обязанности по воспитанию детей.

Законопроект, о котором идёт речь, предусматривает пересмотр полномочий государственных органов в части оказания правовой, социальной, психологической и педагогической помощи несовершеннолетним. Также будет расширен список лиц, подлежащих профилактическому контролю.

Тем не менее эксперты отмечают: несмотря на снижение официальной статистики, уровень латентных (скрытых) преступлений против детей остаётся высоким. Общественные организации по защите прав ребёнка настаивают на повышении прозрачности статистики и усилении межведомственного взаимодействия, особенно на уровне школ и органов опеки.