В первом полугодии 2025 года служба скорой медицинской помощи Казахстана обслужила более 4 миллионов вызовов. Эффективность реанимации выросла до 60,1%, в некоторых регионах превышая 70%. В Абайской области этот показатель достиг рекордных 90%, передаёт BAQ.KZ.

Минздрав сообщает, что почти 98% пациентов с инсультом в городах были доставлены в специализированные центры в течение первых 40 минут — в пределах так называемого "золотого часа", критически важного для спасения жизни и восстановления функций. Бригады также обслужили более 14 тысяч вызовов с острым инфарктом миокарда.

Значительно сократилось число опозданий на вызовы: доля несвоевременных прибытий снизилась почти вдвое — с 4,3% до 2,6%.

Основные причины вызовов: заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистые и неврологические болезни, травмы, отравления, инфекционные и акушерские состояния.

По стране работают 1 579 выездных бригад: 979 — в городах и 600 — в сельской местности. Дополнительно при поликлиниках организованы 882 бригады для вызовов средней срочности.

Среднее время прибытия на вызовы:

по 1-й (экстренной) категории — 8,8 минут,

по менее срочным категориям — от 12 до 26 минут.

На вызовы по ДТП, которых с начала года было более 20 тысяч, бригады прибывают в среднем за 8 минут.

Укомплектованность службы кадрами составляет 86,5%, доля врачей выросла до 77,4%. Автопарк насчитывает 2 469 машин, за полгода регионы получили ещё 84 новых автомобиля — в том числе через ГЧП и лизинг.

Министерство здравоохранения продолжает работу по модернизации службы скорой помощи, чтобы обеспечить своевременное и качественное реагирование на вызовы даже в условиях растущей нагрузки.